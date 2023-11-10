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Сегодня, 22:30

Гран-при России: где смотреть трансляции этапа в Казани

4-й этап Гран-при России покажут Первый канал и Okko Sport
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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4-й этап Гран-при России покажут Первый канал и Okko Sport.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет с 11 по 12 октября в Казани.

В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт. Часть выступлений женщин войдет в сетку вещания Первого канала — как короткие программы, так и произвольные.

В первый соревновательный день, 11 ноября, фигуристы выступят с короткими программами, а во второй, 12 ноября, — с произвольными. Соревнования будут проходить в трех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, а также парное катание.

Расписание соревнований и трансляций:

11 ноября, суббота

Мужчины, короткая программа — 13:30 (Сайт Первого канала и Okko Sport)

Женщины, короткая программа — 15:15 (Сайт Первого канала и Okko Sport. В эфире Первого канала — с 16:45)

Пары, короткая программа — 17:45 (Сайт Первого канала и Okko Sport)

12 ноября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа — 13:00 (Сайт Первого канала и Okko Sport)

Женщины, произвольная программа — 15:00 (Сайт Первого канала и Okko Sport. В эфире Первого канала — с 16:25)

Пары, произвольная программа — 17:00 (Сайт Первого канала и Okko Sport)

Время начала соревнований — московское.

Этапы российской Гран-при стартовали в октябре. Финал серии в этом роду не состоится по той причине, что в связи с проведением Спартакиады он должен был очень близко быть встроен в календарь.

Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани

Фигурное катание
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Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани
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