Гербольдт не считает, что катание Гуменника изменилось после работы фигуриста с Тутберидзе

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о выступлении Петра Гуменника на третьем этапе «Гран-при России».

«Честно говоря, не могу сказать, что оно чем-то стало отличаться от его прошлого катания. Он талантливый и перспективный и всегда был стабильный и надежный. Стоит ли после этого проката говорить о тренерской руке? Скорее, вопросы здесь к нему самому», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

Гуменник занял третье место в мужском одиночном катании на «Гран-при России» в Красноярске. Соревнования выиграл Дмитрий Алиев. Второй результат показал Александр Самарин.

Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе работали над произвольной программой Гуменника этого сезона, которая поставлена под музыку из фильма «Портрет Дориана Грея».