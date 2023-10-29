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Сегодня, 20:58

Гербольдт не считает, что катание Гуменника изменилось после работы фигуриста с Тутберидзе

Алина Савинова
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о выступлении Петра Гуменника на третьем этапе «Гран-при России».

«Честно говоря, не могу сказать, что оно чем-то стало отличаться от его прошлого катания. Он талантливый и перспективный и всегда был стабильный и надежный. Стоит ли после этого проката говорить о тренерской руке? Скорее, вопросы здесь к нему самому», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

Гуменник занял третье место в мужском одиночном катании на «Гран-при России» в Красноярске. Соревнования выиграл Дмитрий Алиев. Второй результат показал Александр Самарин.

Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе работали над произвольной программой Гуменника этого сезона, которая поставлена под музыку из фильма «Портрет Дориана Грея».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/29/21600619.shtml
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
Петр Гуменник
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