Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 21:11

Крылова сообщила, что травмированная фигуристка Морозов надеется выступить на «Гран-при» в Москве

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Анжелика Крылова, тренер дуэта Аннабель Морозов/Игорь Еременко, рассказала о состоянии фигуристки после травмы.

«Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Будем восстанавливаться, делать перевязки и обязательно сделаем МРТ — все-таки опасное место травмировано, все связки и сухожилия рядом. До этапа в Москве еще месяц, надеемся, что к этому сроку Аннабель успеет восстановиться», — приводит ТАСС слова Крыловой.

28 октября Морозов получила травму во время раскатки перед короткой программой, столкнувшись с Елизаветой Шанаевой, которая случайно задела ее ногу лезвием конька. В результате столкновения Аннабель наложили семь швов. 29 октября Морозов и Еременко снялись с произвольного танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Этап российского «Гран-при» в Москве пройдет с 25 по 26 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/19147239
Фигурное катание
0
Читайте также
Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР
В Совбезе РФ ответили на шутку Маска об Иране и США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гербольдт не считает, что катание Гуменника изменилось после работы фигуриста с Тутберидзе

Бестемьянова назвала Степанову и Букина фигуристами высочайшего уровня
Новости
RSS RSS
Все новости