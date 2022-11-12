Михаил Коляда выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве
Михаил Коляда (102,68) занимает первое место после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Москве. Он опередил еще двух представителей Санкт-Петербурга — Петра Гуменника (94,85) и Евгения Семененко (88,75).
Показательную программы мужчины представят в воскресенье, 13 ноября.
Гран-при России. Этап в Москве
Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда — 102,68
2. Петр Гуменник — 94,85
3. Евгений Семененко — 88,75
4. Макар Игнатов — 85,95
5. Илья Яблоков — 85,58
6. Егор Рухин — 70,18
7. Петр Дубовицкий — 65,47
8. Михаил Терновский — 58,61
9. Александр Поветкин — 57,99
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