Михаил Коляда выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве

Михаил Коляда (102,68) занимает первое место после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Москве. Он опередил еще двух представителей Санкт-Петербурга — Петра Гуменника (94,85) и Евгения Семененко (88,75).

Показательную программы мужчины представят в воскресенье, 13 ноября.

Гран-при России. Этап в Москве

Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда — 102,68

2. Петр Гуменник — 94,85

3. Евгений Семененко — 88,75

4. Макар Игнатов — 85,95

5. Илья Яблоков — 85,58

6. Егор Рухин — 70,18

7. Петр Дубовицкий — 65,47

8. Михаил Терновский — 58,61

9. Александр Поветкин — 57,99