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Сегодня, 13:30

1-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция короткой программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

22 октября в ДС «Мегаспорт» начнется первый этап «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». Женщины представят свои короткие программы. Начало — 15:00. Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Анастасия Хахыртдинова

2. Анастасия Зинина

3. Валерия Шульская

4. Полина Свириденко

5. София Захарова

6. Маргарита Ковалева

Вторая разминка

7. Алина Горбачева

8. Софья Акатьева

9. Анастасия Молчанова

10. Карима Аскарова

11. Камила Валиева

12. Мария Гречихина

Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
Камила Валиева
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