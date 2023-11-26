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Сегодня, 20:23

Фигуристка Тютюнина осталась недовольна собой после того как стала третьей на этапе «Гран-при» в Москве

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Российские фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачев прокомментировали свое выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

Спортсмены набрали 178,04 балла по сумме двух прокатов и заняли третье место.

«Рады что удалось удержаться на пьедестале, — заявила Тютюнина. — Правда, не очень позитивные эмоции от проката, потому что не все сложилось. То, что мы недолго вместе катаемся — это не оправдание. Мы соревнуется с парами, которые катаются вместе давно и тут все на равных, все оцениваются одинаково. Поэтому мы будем работать дальше, зачищать свои программы и стремиться показывать максимум».

«Смешанные эмоции от выступления, — добавил Грачев. — Откровенно сказать, не все сегодня получилось, но всегда хочется большего».

Первыми на этапе «Гран-при России» в Москве в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин (220,44 балла), второе место — у Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда (201,42).

Фигурное катание
Софья Тютюнина / Матвей Грачев
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