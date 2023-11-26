Дрозд об итогах «Гран-при России» в Москве: «Мы хотим самое высокое место. Зачем притворяться и кокетничать?»

Фигурист Павел Дрозд, выступающий в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Шанаевой, прокомментировал выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

Шанаева и Дрозд заняли второе место, набрав 201,42 балла по сумме двух прокатов. Победителями стали Александра Степанова и Иван Букин (220,44 балла).

«Могу сказать за нас двоих, что мы получили колоссальное удовольствие. Мы очень рады, что удалось пробить символическую отметку в 120 баллов в произвольной программе. Мы находимся в спорте высших достижений. Мы хотим самое высокое место. Зачем притворяться и кокетничать?» — сказал Дрозд.

Шанаева и Дрозд получили 122,45 балла за выступление с произвольным танцем на этапе «Гран-при» в Москве.