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Сегодня, 20:44

Фигуристка Трусова снялась с финала «Гран-при России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова не выступит в финале «Гран-при России» по фигурному катанию, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Причины снятия с турнира не сообщаются.

В текущем сезоне 18-летняя россиянка приняла участие в двух этапах «Гран-при».

С чемпионата России, который проходил 22-25 декабря в Красноярске, Трусова снялась по причине болезни.

Финал «Гран-при России» пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230223/trusova-1854038987.html
Фигурное катание
Александра Трусова
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