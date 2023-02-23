Фигуристка Трусова снялась с финала «Гран-при России»

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова не выступит в финале «Гран-при России» по фигурному катанию, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Причины снятия с турнира не сообщаются.

В текущем сезоне 18-летняя россиянка приняла участие в двух этапах «Гран-при».

С чемпионата России, который проходил 22-25 декабря в Красноярске, Трусова снялась по причине болезни.

Финал «Гран-при России» пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.