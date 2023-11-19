Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:09

Синицына — о первой победе на «Гран-при»: «Давно даже не поднималась на пьедестал, у меня не самый сильный технический набор»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала свое выступление на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре.

— Это было нелегко. Спасибо тренерам за их терпение, что они продолжают меня тренировать, и мы добиваемся с ними результата. Честно, эмоции переполняют. Я была готова в мыслях, что такое может быть, но это очень значимая победа для меня. Я вообще давно не поднималась на пьедестал и тем более не выигрывала турнир.

Рассчитывала на свои силы, понимала, что если покажу свой максимум, то судьи это оценят. Конечно, видела списки участниц, анализировала, полагалась на собственные силы. Я понимаю, что у меня не самый технический набор, поэтому я стараюсь вывозить на своих эмоциях, на катании, добирать на вращениях. Но также понимала, что если я накосячу, то результата никакого не будет.

Меня прокаты соперниц из колеи не выбивают, наоборот, когда я вижу оценки соперниц, хочется сделать лучше чем соперник. Даже, когда на катке тренируемся, я смотрю одногруппниц, кто как откатал, чтобы себе сил придать. Все девочки молодцы, у всех серьезный набор, все показывали свой максимум, работали, промежуточных успехов достигали. Конечно, самое главное в том ли направлении ты работаешь, правильно ли идет работа, — сказала Синицына.

Фигуристка набрала 216,08 балла по сумме двух прокатов и заняла первое место.

Фигурное катание
Ксения Синицына
0
Читайте также
Опубликовано первое видео применения кассетной бомбы РБК-500 по позициям ВСУ
В Благовещенске начали проверку после смерти потерявшей сознание в детсаду девочки
ОАК запатентовала новый сверхзвуковой самолет тактической авиации
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ксения Синицына: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Самаре

Роман Савосин: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Самаре

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости