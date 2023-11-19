Синицына — о настрое: «Главным было выйти на лед. Даже не обращала внимания, кто и с каким набором катается»

Фигуристка Ксения Синицына после победы на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре рассказала о работе над своей произвольной программой.

— Мы очень много работали с Марией Касумовой, с ней мы занимаемся и джазом, и хореографией. На льду движения отрабатываем, взгляд, пластичности стараемся добиться, расставляя все точки, фишечки, акценты. Эта программа была моей давней задумкой, хотела что-то танцевальное, чтобы зрители всю программу хлопали, аплодировали мне. Двигаться лицом, телом. Понятно есть классическая база, а есть живой стиль. Обмен энергией со зрителями.

Для меня главным было выйти на лед. Я все лето готовилась к этому сезону, чтобы показать результаты и эта неприятность на контрольных прокатах... Неприятненько было внутри. Потом, когда увидела списки и узнала, что еду в Самару, по началу даже не обращала внимания сколько людей, и кто с каким набором катается. Главным было выйти и в свое удовольствие откатать, делать то, что я могу. Чтобы моя работа приносила удовольствие и кайфовала сама от себя, — сказала Синицына.

Фигуристка набрала 216,08 балла по сумме двух прокатов и заняла первое место.