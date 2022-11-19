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Сегодня, 16:00

Фигуристка Фролова назвала «провокационным» вопрос о победе над Трусовой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анна Фролова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Анна Фролова прокомментировала свой прокат в короткой программе этапа «Гран-при России» в Самаре. 17-летняя фигуристка занимает второе место, опередив Александру Трусову.

«Очень рада здесь находиться. Перед соревнованиями переживала, что не справлюсь с волнением, - отметила Фролова. - Но как только услышала поддержку зрителей, я поняла, что соскучилась. Такая ситуация, что была быстрая подготовка. Я вышла три недели назад на новых коньках, поэтому прыжковый набор облегчённый. Обыграла Трусову? Вопрос провокационный. Мы с Сашей на разных уровнях. Хочу ли я обыгрывать соперниц? Я предпочитаю соревноваться в первую очередь сама с собой, обыгрывать себя прошлую.

Хотелось ли бросить? Когда полтора года не катаешься, такие мысли появляются. Но спасибо моим близким, тренерам и нашим фигуристкам. Они меня мотивировали».

Произвольные программы спортсменки представят в воскресенье, 20 ноября.

Александра Трусова
Анна Фролова
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