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Сегодня, 15:53

Трусова: «Мне нравится выступать в шоу и летать было не страшно»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как провела время между этапами «Гран-при России».

Девушка выступала на турнире в Сочи, который проходил с 29 по 30 октября, и заняла третье место (208,55 балла). Сейчас она принимает участие в «Гран-при» в Самаре.

— Как провела время между этапами? Все хорошо, выступала в двух шоу, было интересно. Летать было не страшно. Было волнительно, что не сделаю, как запланировано. Репетировала один раз и только час. Волновалась, когда нужно было перевернуться. Если не попадешь в маятник, не повернешься. Да, я выполняла это без страховки.

Мне нравится выступать в шоу. Высоты я боюсь, когда не контролирую процесс. Когда меня убедили, что не может быть несчастных случаев, я перестала бояться.

— Забрала бы собаку у охраны дворца?

— У меня сейчас очень много собак. Наверное, остановлюсь на этом, — сказала Трусова.

Фигурное катание
Александра Трусова
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