Коляда недоволен своим прокатом на «Гран-при России» в Москве
Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свое выступление на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве. Он занял третье место (270,51 балла).
— Смотрел ли прокат Гуменника?
— Не смотрел.
— Как прокомментируете свой прокат?
— Плохо.
— Никаких разборов с тренером не было?
— Нет.
— Не думал о четверном во второй половине?
— Нет.
— Почему?
— (после паузы) Что-то вопросы такие сложные.
— А чего не хватило хоть?
— Я знаю, чего не хватило.
— Но говорить не будешь?
— Нет.
Петр Гуменник выиграл четвертый этап «Гран-при России», который в Москве. Он набрал 280, 65 балла. Вторым стал Евгений Семененко, набравший 272,68 балла.
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