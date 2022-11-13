Коляда недоволен своим прокатом на «Гран-при России» в Москве

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свое выступление на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве. Он занял третье место (270,51 балла).

— Смотрел ли прокат Гуменника?

— Не смотрел.

— Как прокомментируете свой прокат?

— Плохо.

— Никаких разборов с тренером не было?

— Нет.

— Не думал о четверном во второй половине?

— Нет.

— Почему?

— (после паузы) Что-то вопросы такие сложные.

— А чего не хватило хоть?

— Я знаю, чего не хватило.

— Но говорить не будешь?

— Нет.

Петр Гуменник выиграл четвертый этап «Гран-при России», который в Москве. Он набрал 280, 65 балла. Вторым стал Евгений Семененко, набравший 272,68 балла.