Фигурист Зонов — о третьем месте: «Понял бы еще если бы откатал чисто... А так сильно удивлен результату»

Российский фигурист Федор Зонов прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске. Зонов набрал 80,38 и занял промежуточное третье место.

«Понятное дело, удивлен результату. Я и откатал нечисто... Понял бы еще, если бы откатал чисто, тогда можно бы было это понять, а сейчас полная неожиданность для меня, вообще не ожидал такого исхода. Вообще это мой первый этап Гран-при по взрослым, новые эмоции. Очень понравилась поддержка зрителей, это было очень приятно. Обычно на юниорских соревнованиях поменьше народа. Было очень приятно, спасибо.

Тем не менее эмоции от проката смешанные. Я недоволен, что упал с риттбергера и каскад сделал в тройки. Обычно делаю нормально каскад. Риттбергер — бывают помарки, но в последнее время, да и сегодня и на тренировке, и на разминке, я ни разу ошибку не допустил. Было обидно, когда я упал, завтра буду исправлять. Завтра у меня два риттбергера, аксель и всякое по мелочи.

Потихоньку усложняемся конечно. Скоро будет еще сложнее все. Настолько что со временем будем сложно кататься", — сказал Зонов.

Промежуточное первое место у Дмитрия Алиева. Он набрал 100,45 балла за свой прокат.