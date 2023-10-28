Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 12:19

Фигурист Зонов — о третьем месте: «Понял бы еще если бы откатал чисто... А так сильно удивлен результату»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский фигурист Федор Зонов прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске. Зонов набрал 80,38 и занял промежуточное третье место.

«Понятное дело, удивлен результату. Я и откатал нечисто... Понял бы еще, если бы откатал чисто, тогда можно бы было это понять, а сейчас полная неожиданность для меня, вообще не ожидал такого исхода. Вообще это мой первый этап Гран-при по взрослым, новые эмоции. Очень понравилась поддержка зрителей, это было очень приятно. Обычно на юниорских соревнованиях поменьше народа. Было очень приятно, спасибо.

Тем не менее эмоции от проката смешанные. Я недоволен, что упал с риттбергера и каскад сделал в тройки. Обычно делаю нормально каскад. Риттбергер — бывают помарки, но в последнее время, да и сегодня и на тренировке, и на разминке, я ни разу ошибку не допустил. Было обидно, когда я упал, завтра буду исправлять. Завтра у меня два риттбергера, аксель и всякое по мелочи.

Потихоньку усложняемся конечно. Скоро будет еще сложнее все. Настолько что со временем будем сложно кататься", — сказал Зонов.

Промежуточное первое место у Дмитрия Алиева. Он набрал 100,45 балла за свой прокат.

Федор Зонов
0
Читайте также
В Германии заявили о сбывающемся «пророчестве» Путина
Лавров заявил о страхе Запада перед «выращенным» на Украине монстром
Экс-разведчик США Риттер рассказал о ловушке для ВСУ в ДНР
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самарин — о своих перспективах: «Фигурное катание — вид спорта, где что-то предсказать практически невозможно»

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Красноярске
Новости
RSS RSS
Все новости