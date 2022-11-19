Фигурист Лутфуллин рассказал, каким словом тренер Мишин обозвал его после проката в Самаре

Фигурист группы Алексея Мишина Глеб Лутфуллин рассказал о падении на последней секунде проката короткой программы на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре. Он набрал 92,77 балла.

— Да как прокат? Дурак — одним словом. Упал с вращения в самом конце. Ощущения были хорошие, даже замечательные, но в конце сглупил.

У меня там сложный выход, с ребра упал. Алексей Николаевич тоже сказал, что я дурак, но все остальные элементы были достойными, — сказал Лутфуллин.