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Сегодня, 18:47

Фигурист Лутфуллин рассказал, каким словом тренер Мишин обозвал его после проката в Самаре

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист группы Алексея Мишина Глеб Лутфуллин рассказал о падении на последней секунде проката короткой программы на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре. Он набрал 92,77 балла.

— Да как прокат? Дурак — одним словом. Упал с вращения в самом конце. Ощущения были хорошие, даже замечательные, но в конце сглупил.

У меня там сложный выход, с ребра упал. Алексей Николаевич тоже сказал, что я дурак, но все остальные элементы были достойными, — сказал Лутфуллин.

Алексей Мишин (фигурное катание)
Глеб Лутфуллин
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