Фигурист Дикиджи заявил, что может получить балл штрафа за победные танцы после проката

Российский фигурист Владислав Дикиджи после победы на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве рассказал о том, как празднует успех на льду, исполняя танцевальные движения.

По итогу соревнований Дикиджи занял первое место, набрав 282,81 балла.

«Танцы после победы? Я размышлял над этим вопросом... Если в Казани это была просто воля эмоций, само собой так вышло, то сейчас еще перед произвольной я долго думал танцевать мне или нет, если я чисто откатаю. И решил, что буду танцевать, но что-нибудь другое. Когда был перерыв, постоял у зеркала, проектировал танец. Может, будет теперь как традиция. Правда могут дедакшен поставить, музыка заканчивается, а я продолжаю двигаться. Так что постою сначала секунд пять, чтобы не перекатать программу и штрафы не получить», — сказал Дикиджи.

Ранее Дикиджи победил на этапе «Гран-при» в Казани и стал единственным одиночником, победившим сразу на двух этапах серии.