Дикиджи одержал победу на шестом этапе «Гран-при» России

Фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на шестом этапе «Гран-при» России.

По сумме двух программ Дикиджи набрал 282,81 балла (94,48 за короткую + 188,33 за произвольную). Второе место занял Марк Кондратюк (275,25), бронза у Даниила Самсонова (265,33).

Для Дикиджи это уже вторая победа в нынешнем сезоне. Фигурист был лучшим в четвертом этапе турнира.

Финал соревнований пройдет с 15 по 18 февраля в Магнитогорске.

Гран-при России «Золотой конек Москвы»

Шестой этап

1. Владислав Дикиджи — 282,81

2. Марк Кондратюк — 275,25

3. Даниил Самсонов — 265,33