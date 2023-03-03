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Сегодня, 18:13

Фанат танцевального дуэта Кагановская/Ангелопол посвятил фигуристам композицию

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Российский музыкант Андрей Окнянский опубликовал на YouTube композицию, посвященную фигуристам Василисе Кагановской и Валерию Ангелополу, выступающим в танцах на льду. Композиция называется «Go, Angels!» («Вперед, Ангелы!»).

«Перед стартом финала «Гран-при» я разместил одну новую работу, посвященную нашим новым молодым претендентам на победу, прекрасной танцевальной паре Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, которых я давно поддерживаю и обещал им песню. Они меня вдохновили своей искренностью и конечно же красотой и самим катанием. Это замечательные ребята, многие желают им победы», — сообщил Окнянский.

Автору произведения 36 лет, он увлекается фигурным катанием и музыкой для этого вида спорта.

Ранее музыкант писал произведения в поддержку Камилы Валиевой, а также посвящал композиции Анне Щербаковой.

Финал «Гран-при России» пройдет с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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