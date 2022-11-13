Туктамышева: «Это моя самая большая победа за два-три года»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги четвертого этапа «Гран-при России» в Москве, на котором она выиграла у Софьи Муравьевой и Софьи Акатьевой.

— Лиза, как настроение?

— Да хорошее. Какое может быть настроение? Я выиграла этот старт и очень рада этому.

— Что скажешь по поводу проката?

— Был не самый легкий прокат произвольной в моей жизни. Особенно после падения. После падения всегда трудно кататься, ты концентрируешься по максимуму, понимаешь, что больше нельзя ошибаться. Поэтому больше сил отдаешь программе. Я еще себя не смотрела. Но посмотрим, как это выглядело. Я в этот раз показалось, что я не так передала образ. Все равно падение, ошибка достаточно глупая и может испортить впечатление. Но после этого неожиданное первое место. И сразу эмоциональный подъем.

— Ты почувствовала психологическое давление, что все здесь на тоненького?

— В принципе сегодня состояние было не праймовое. Пыталась концентрироваться на каждом элементе, понимала, что легко сегодня ничего не дастся. Кое-где суетиться начала, из-за этого не получился каскад лутц + тулуп. Очень быстро на него пошла. Типичная моя ошибка, как говорит Алексей Николаевич — надо подождать, присесть и прыгнуть. А я что-то быстро начала делать, больше сил прикладывать, Получилась небольшая, но ошибка. Но в целом все корректно.

— Это самая большая победа за последние два года? С Rostelecom Cup 2020 года.

— А как же мемориал Панина месяц назад? (смеется) Нет, конечно, здесь эмоции круче. Здесь были мои прямые соперницы. Очень интересный турнир, мне кажется, зрителям было интересно смотреть, кто же победит. Мы были все близко. От этого действительно создавалось нервное напряжение — неизвестно было, кто же выстоит. Такое состояние чувствовалось. Но да, это одна из самых больших побед за последние два или три года.