Мишина и Галлямов победили в соревнование пар на этапе «Гран-при России» в Москве
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнование пар на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве.
По итогам выступлений они получили 247,72 балла.
Второе место заняла пара Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (214,19 балла). Третьими стали Дарья Бояринцева и Роман Плешков — 196,87 балла.
«Гран-при России»
4-й этап
Москва
Пары
Итоговое положение
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 247,72
2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 214,19
3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 196,87
4. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 180,79
5. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 180,47
Карина Акопова — Никита Рахманин — снялись
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 161,25
2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 139,44
3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 126,66
4. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 119,86
5. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 117,57