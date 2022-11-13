Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

13 ноября, 17:51

Мишина и Галлямов победили в соревнование пар на этапе «Гран-при России» в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнование пар на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве.

По итогам выступлений они получили 247,72 балла.

Второе место заняла пара Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (214,19 балла). Третьими стали Дарья Бояринцева и Роман Плешков — 196,87 балла.

«Гран-при России»

4-й этап

Москва

Пары

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 247,72

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 214,19

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 196,87

4. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 180,79

5. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 180,47

Карина Акопова — Никита Рахманин — снялись

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 161,25

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 139,44

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 126,66

4. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 119,86

5. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 117,57

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
0
Читайте также
Упали все, но победила Туктамышева. Елизавета выиграла «Гран-при» в Москве вопреки конфузу с прерванной музыкой
Винер: «Если даем одним выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований — это несправедливо»
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гербольдт: «Возможно, мы увидим от Туктамышевой четверные прыжки на соревнованиях»

Туктамышева: «Это моя самая большая победа за два-три года»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости