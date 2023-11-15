Екатерина Боброва похвалила Валиеву за «жирное катание» на «Гран-при России» в Казани

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась впечатлением от короткой программы Камилы Валиевой на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«Мне очень понравилась короткая программа, спасибо ей за нее. У нее было такое жирное катание в самом хорошем смысле этого слова. Сочное, насыщенное, с придыханием. Там все было», — приводит слова Бобровой «Чемпионат».

17-летняя спортсменка заняла четвертое место на этапе «Гран-при России» в Казани, при этом она лидировала после короткой программы.

Валиева в своей проивзольной программе исполнила две секвенции и получила в судейском протоколе за вторую комбинацию обозначение REP (повтор). Судьи засчитали ей на этом элементе только тройной лутц. Остальные два прыжка были обнулены.