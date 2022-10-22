Морозов — о Транькове в роли интервьюера: «Предлагали Максиму записать интервью с тренировок. Это будет бомба»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал прокат короткой программы на первом этапе «Гран-при России» и рассказал о том, как относится к тренеру Максиму Транькову в роли интервьюера.

— Сегодня лучше, чем на прокатах. Вот главный плюс сегодняшнего старта. Элементы все были сделаны, по ощущениям качество было лучше. Сегодня в плюс. Завтра сюрпризов не будет, обычная произвольная, тоже будем надеяться увидеть прогресс.

— Можете подробно рассказать об образах в короткой программе?

— Женя — свет, я — тьма. В начале программы я ее поглощаю, но в конце свет побеждает, как во всех добрых сказках. У нас также. Подходит ли это нашим характерам? Возможно. Но отталкивались не от этого. У нас пара, есть две роли по сравнению с одиночниками, поэтому можем разыграть.

— По ощущениям это ваша лучшая программа?

— Я запишу ее в список лучших. Когда она будет на 100 процентов нравиться, не будет такого, что что-то тут не то, что-то там не то — в начале сезона это нормально, тогда я отвечу на этот вопрос.

— Раньше вы исполняли четверную подкрутку. Планируете продолжить работу или выучить что-то еще?

— В процессе. Завтра исполнять ничего такого не планируем.

— Максим Траньков сначала сидел с вами в kiss&cry, а потом брал интервью. Какой Максим вам больше по душе?

— Я Максиму давно предлагал записать интервью с тренировок, потому что вопросы пишет редактор или кто-то еще, всегда получается несвойственно нашему общению. Надо записать нашу беседу, как мы там общаемся, это будет бомба.

— Как вам его новая прическа?

— Новая отлично, как всегда хорошо. Это не меняется. Допускаем ли какие-то эксперименты со сменой внешности? У меня родители и так уже эксперимент сделали — не похож рыжий цвет ни на маму, ни на папу.