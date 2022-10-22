Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 18:21

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве

Читать «СЭ» в

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на первом этапе «Гран-при России» в Москве.

Произвольную программу пары покажут в воскресенье, 23 октября.

«Гран-при России»

Первый этап

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 86,08

2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 77,87

3. Дарья Бояринцева / Роман Плешков — 73,51

4. Виктория Васильева / Роман Запорожец — 65,27

5. Агния Свинцицкая / Владимир Следь — 49,82

Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
0
Читайте также
ВАДА и РУСАДА спорят о «деле Валиевой»: узнаем ли мы вердикт?
Что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении?
Бывший директор ЦРУ допустил участие сил США в конфликте на Украине
Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый этап «Гран-при России»: расписание и все результаты 22 октября

Морозов — о Транькове в роли интервьюера: «Предлагали Максиму записать интервью с тренировок. Это будет бомба»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости