Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на первом этапе «Гран-при России» в Москве.
Произвольную программу пары покажут в воскресенье, 23 октября.
«Гран-при России»
Первый этап
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 86,08
2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 77,87
3. Дарья Бояринцева / Роман Плешков — 73,51
4. Виктория Васильева / Роман Запорожец — 65,27
5. Агния Свинцицкая / Владимир Следь — 49,82
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