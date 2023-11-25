Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве

Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

Они получили за свой прокат 81,20 балла. Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,51), третье — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (76,40).

Произвольные программы пары представят в воскресенье, 25 ноября, начало — в 17.00 мск.

«Гран-при России»

6-й этап, Москва

Пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 81,20 балла

2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 76,51

3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 76,40