Козловский: «Можно сколько угодно говорить о чистых прокатах, но хочется увидеть материальное проявление работы»

Чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, прокомментировал выступление в короткой программе на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Хотелось пробить 80 баллов. Можно сколько угодно говорить о чистых прокатах, только хочется увидеть материальное проявление своей работы. В парном катании это отметка в 80 баллов. Когда ее достигаешь — это значит, что достигаешь определенной высоты, к которой стремятся все.

Сложно сказать в чем причина не самых удачных прокатов в Красноярске. Не могу сказать, что была проблема с мотивацией или с работой. Просто бывают турниры, где что-то не получается, есть вход в сезон определенный. Но это уже пройденный этап, прокат забывается, а результат остается. Задача минимум сделано, сейчас планомерно входим в основную часть сезона, готовимся к чемпионату России. Перед чемпионатом у нас остается еще произвольная программа, на которую мы потихоньку начинаем настраиваться», — сказал Козловский.

За прокат Бойкова и Козловский набрали 81,20 балла и заняли первое место.