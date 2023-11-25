Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 18:25

Козловский: «Можно сколько угодно говорить о чистых прокатах, но хочется увидеть материальное проявление работы»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, прокомментировал выступление в короткой программе на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Хотелось пробить 80 баллов. Можно сколько угодно говорить о чистых прокатах, только хочется увидеть материальное проявление своей работы. В парном катании это отметка в 80 баллов. Когда ее достигаешь — это значит, что достигаешь определенной высоты, к которой стремятся все.

Сложно сказать в чем причина не самых удачных прокатов в Красноярске. Не могу сказать, что была проблема с мотивацией или с работой. Просто бывают турниры, где что-то не получается, есть вход в сезон определенный. Но это уже пройденный этап, прокат забывается, а результат остается. Задача минимум сделано, сейчас планомерно входим в основную часть сезона, готовимся к чемпионату России. Перед чемпионатом у нас остается еще произвольная программа, на которую мы потихоньку начинаем настраиваться», — сказал Козловский.

За прокат Бойкова и Козловский набрали 81,20 балла и заняли первое место.

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
В Германии заявили о понимании направленного против БРИКС плана США
В США рассказали о тайном требовании лидеров НАТО к Зеленскому
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости