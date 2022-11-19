Бойкова и Козловский заняли первое место по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Самаре
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место по итогам короткой программы на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.
Судьи оценили прокат пары в 84,02 балла. Вторыми стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (75,74 балла). Тройку лидеров замкнул дуэт Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (71,68).
20 ноября пары выступят с произвольными программами. Начало — в 15.45 по московскому времени.
«Гран-при России». Этап в Самаре
Пары. Коротая программа
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 84,02
2. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 75,74
3. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 71,68
4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 66,86
5. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 65,55
6. Таисия Собинина — Илья Миронов -64,92
7. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев — 59,13