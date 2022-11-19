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Сегодня, 17:20

Бойкова и Козловский заняли первое место по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Самаре

Алина Савинова
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место по итогам короткой программы на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

Судьи оценили прокат пары в 84,02 балла. Вторыми стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (75,74 балла). Тройку лидеров замкнул дуэт Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (71,68).

20 ноября пары выступят с произвольными программами. Начало — в 15.45 по московскому времени.

«Гран-при России». Этап в Самаре

Пары. Коротая программа

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 84,02

2. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 75,74

3. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 71,68

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 66,86

5. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 65,55

6. Таисия Собинина — Илья Миронов -64,92

7. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев — 59,13

Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
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