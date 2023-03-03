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Сегодня, 16:58

Болельщики освистали судей после оценок ученице Плющенко Титовой

Виктория Кравченко
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Софья Титова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Болельщики на трибунах арены «Юбилейный» в Санкт-Петербурге освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале юниорского «Гран-при России».

14-летняя фигуристка сделала в произвольной программе два четверных прыжка и два тройных акселя и получила за свой прокат 133,20 балла. Оценки спортсменке выставляли около 5 минут.

После того, как появились баллы, фанаты стали кричать «Позор!» и «Мало!».

Произвольная программа Титовой:

По итогам двух программ Титова набрала 200,99 балла и заняла 4-е место. Победительницей турнира стала Вероника Жилина, набравшая 222,45 балла.

Софья Титова
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