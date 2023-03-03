Мишина — о Петровой: «Своего слова Агата еще не сказала. Она не паникерша»

Ученица Алексея Мишина Агата Петрова упала с последнего прыжка в произвольной программе в финале юниорского «Гран-при России» и расстроилась из-за ошибки. Она не стала комментировать прокат, но небольшое интервью дала тренер Агаты Татьяна Мишина.

«Агата сегодня расстроилась. Последним прыжком она флип обычно хорошо делает, сказалось волнение. Поторопилась, зацепилась, в ногах запуталась. Сама расстроилась. Была готова к чистому прокату. С тем набором, который есть, со всем справилась. Каталась уверенно. Досадная ошибка. Сама не поняла. Силы, конечно, были. Впечатление смазалось.

График соревнований как-то сказался, но, с другой стороны, это набор опыта. Было не такое большое время на восстановление. Но не могу сказать, что она не успела восстановиться после первенства. Скорее всего, досадная ошибка, которая могла бы и не случиться. Но если хорошо выступаешь, то получается почти каждую неделю. Попасть на финал, на турнир на призы Жука, на Спартакиаду — Агата везде отобралась. Вторая половина сезона у юниоров насыщенная. Предстоит еще большая работа впереди. Надо изучить четверной тулуп, она его неплохо делает. Своего слова Агата еще не сказала. Все работают — и Владислав Сезганов, и Соня Самодурова, и Алексей Николаевич во главе. С характером у Агаты все в порядке, она не паникерша.

Мы приложим все усилия, чтобы четверной был, надо серьезно работать. Чтобы бороться за первые позиции, нужны четверные. Девочки показывают высокий уровень с квадами и ультра-си, не хочется быть догоняющими и рассчитывать только на ошибку", — сказала Мишина.

Агата Петрова заняла 9-е место в финале юниорского «Гран-при России», набрав по сумме двух программ 193,23 (69,67 + 123,56) балла.