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Бетина Попова: «Валиева может передать весь спектр эмоций одним взглядом»

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Тренер и хореограф Бетина Попова высказала мнение, что олимпийская чемпионка Камила Валиева способна передать весь спектр эмоций одним взглядом.

В воскресенье фигуристка одержала победу на первом этапе «Гран-при России». Произвольная программа Валиевой ранее начиналась с цитат и заголовков о спортсменке, связанных с ситуацией во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, однако на турнире в Москве они не воспроизводились.

«Все зрители знают, о чем эта произвольная программа, и чувствуют энергию Камилы, нельзя не отметить ее умение передать одним взглядом весь спектр своих эмоций. По моему мнению, есть этот фрагмент с новостями или нет его — не имеет значение. Главное, все-таки это Камила и ее мастерство. Это совершенно нормально, когда в течение сезона в программе что-то меняется и переделывается, это помогает и самому спортсмену освежить ощущения в программе», — цитирует ТАСС Попову.

16-летняя Валиева является чемпионкой России и победительницей чемпионата Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Источник: https://tass.ru/sport/16142483
Камила Валиева
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