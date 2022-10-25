Бестемьянова оценила выступление Валиевой на «Гран-при России»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» оценила выступление чемпионки России и Европы Камилы Валиевой на 1-м этапе «Гран-при России». Она отметила, что фигуристка пока не набрала нужную форму.

— Как вам выступление Камилы Валиевой?

— В целом она находится на пути к нужной форме. Камила еще не вошла в кондиции. Мы видели прекрасный четверной на разминке, но он ей не удался в произвольной программе. Поэтому, конечно же, она, наверно, недовольна своим прокатом.

— Она будет снова прыгать четверные? На тренировках уже прыгает.

— Мы же видели, что Камила пыталась — на разминке перед соревнованиями. И это уже совсем другое дело, это не тренировка. Она вставила четверной в программу на соревнования и упала с него. Поэтому это разговор месячной давности, будет ли Валиева снова их прыгать. Сейчас все совсем по-другому.

— Все решила именно короткая программа?

— Конечно. Если Акатьева будет делать тройной аксель в короткой, а Валиева не восстановит четверные и тройной аксель, то Камила будет проигрывать. Понятное дело: для того чтобы все восстановить, ей нужно набрать форму.

Софья не очень удачно попала по возрасту, выступления на взрослых международных турнирах, если они будут, ей светят не скоро. В этом году она не может на них претендовать, потому что ей только исполнилось пятнадцать. На следующий — тоже нет, потому что увеличивают возраст. И так же будет, когда ей исполнится семнадцать. Она, так сказать, очень неудачно по месяцам родилась, и ей еще не скоро во взрослые.

Камила Валиева с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России». Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).