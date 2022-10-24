Рудковская: «Акатьева и Алиев — однозначно герои первого этапа «Гран-при России»

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась впечатлениями от выступления спортсменов на первом этапе серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы».

«Мне очень понравилось выступление Димы Алиева, он заслуженно победил, я за него болела вчера. Из мужчин также понравились Саша Самарин и Глеб Лутфуллин. Вчера очень интересно было наблюдать. В женском одиночном выделю только Софью Акатьеву, мне очень понравилась ее произвольная программа, что девушка исполнила три ультра-си. Я считаю, что вчерашний прокат Акатьевой — это заявка на серьезный пьедестал. Никто больше не понравился, другие фигуристы могли откатать лучше, наверное. Я считаю, что Акатьева и Алиев — однозначно герои этого турнира», — цитирует Metaratings Рудковскую.

Камила Валиева с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России». Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).

В мужском одиночном катании победу одержал Дмитрий Алиев, который набрал 273,63 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин, набрав 258,20 балла. Третьим стал Александр Самарин, у него — 257,43 балла.