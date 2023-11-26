Артемьева рассказала, что им с Брюхановым приходилось менять расположение элементов из-за размера катка в Москве

Российские фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов прокомментировали свое выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

Спортсмены набрали 212,58 балла по сумме двух программ и заняли третье место.

«Мы поменяли расположение каскада на более удобное для этой площадки, — заявила Артемьева. — Дело в том, что арена «Мегаспорт» с катком канадского типа, 60x26 м. В Красноярске был финский стандарт, 60x28. А есть еще и старый стандарт 60x30, как у нас на катке. Поэтому, чтобы элемент на элемент не заходил, мы меняем расположение. Тренировали программу с четверным подкрутом, а в остальном все было так же, как в Омске».

«Все зависит от настроя, каток не так важен, мы как раз готовились к тому, что поменяются условия, ставили фишки и урезали свой каток, — добавил Брюханов. — Насчет четверного подкрута — мы чувствовали уверенность на элементе, поэтому не сомневались, что он может получится, и не сомневаясь вставили его в программу. Вопрос не в том, чтобы обязательно был элемент ультра-си. Тут нужен в целом набор баллов за каскад, которого у нас нет, своеобразная компенсация.

Немного утомились в ожидании второго этапа со своим участием. В Москве заключительный этап перед финалом, и это ожидание утомило, хотелось уже выступить наконец-то. Выступления немного отличались от того, что было в Омске, где-то элементы были сделаны лучше, чем тогда, и наоборот, но мы довольны. Чувствуем усталость и радость».

Первое место на этапе в Москве заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, они получили 235,78 балла по сумме двух выступлений. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (220,32 балла).