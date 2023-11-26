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Сегодня, 18:20

Бойкова и Козловский выиграли шестой этап «Гран-при России» в парном катании

Алина Савинова
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями шестого этапа «Гран-при России» в Москве.

Фигуристы набрали 154,58 балла за произвольную программу. По сумме двух прокатов они получили 235,78 очка.

На второй позиции расположились Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 220,32 балла. Третье место у Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова (212,58). Алена Косторная и Георгий Куница, которые проводят дебютный сезон в парном катании, стали пятыми (199,89).

Финал российской серии «Гран-при» пройдет с 14 по 18 февраля в рамках «Спартакиады сильнейших».

Гран-при России. 6-й этап, Москва

Пары. Произвольная программа

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 154,58

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 143,92

3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 138,64

4. Алена Косторная — Георгий Куница — 132,15

5. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 129,82

6. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 129,29

7. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 125,83

8. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 100,16

Итог

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 235,78

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 220,32

3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 212,58

4. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 206,33

5. Алена Косторная — Георгий Куница — 199,89

6. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 197,79

7. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 196,25

8. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 165,55

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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