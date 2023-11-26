Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 19:03

Козловский — о международных соревнованиях: «Когда нас допустят, то нужно будет приехать и победить»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Козловский и Александра Бойкова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался об отсутствии международных соревнований.

В воскресенье, 26 ноября Козловский и Бойкова выиграли этап «Гран-при России» в Москве, набрав 235,78 балла по сумме двух программ.

«Мы тренируемся, чтобы кататься на международных турнирах. Но уровень парного катания в России сейчас на столько высок, что отсутствия мотивации мы не ощущаем. Мы замотивированы кататься, бороться. Наши соперники нам в этом помогают. Надеемся, что мы им тоже в этом помогаем. Когда нас допустят, нужно будет приехать и победить. Можно сколько угодно говорить, какой уровень в мире, а какой — в России. Но когда наступит тот день, нужно приезжать и побеждать. И федерация нам в этом помогает. Как и наши тренеры», — сказала Козловский.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований 1 марта 2022 года.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
0
Читайте также
В Турции море вышло из берегов и затопило крупные города после ливня
Атака украинских беспилотников на регионы России. Главное
Генерал ВСУ в отставке раскритиковал Зеленского из-за лжи о России
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Популярное видео
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артемьева рассказала, что им с Брюхановым приходилось менять расположение элементов из-за размера катка в Москве

Фигурист Княжук признался, что очень боялся подвести свою партнершу на этапе «Гран-при России» в Москве

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости