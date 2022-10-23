Алиев выиграл первый этап «Гран-при России»
Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл первый этап серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы».
За произвольную программу Алиев получил 182,80 балла. По сумме двух выступлений он набрал 273,63 балла.
Второе место занял Глеб Лутфуллин, набрав 258,20 балла. Третьим стал Александр Самарин, у него — 257,43 балла.
Гран-при России. Этап в Москве
Мужчины. Произвольная программа
1. Дмитрий Алиев — 182,80
2. Глеб Лутфуллин — 171,92
3. Александр Самарин — 166,98
4. Даниил Самсонов — 142,97
5. Михаил Коляда — 141,95
6. Иван Попов — 115,59
7. Степан Тартыгин — 112,79
8. Евгений Зенкин — 112,66
9. Кирилл Кельманов — 106,59
10. Иван Соболев — 105,51
Итог
1. Дмитрий Алиев — 273,63
2. Глеб Лутфуллин — 258,20
3. Александр Самарин — 257,43
4. Михаил Коляда — 237,22
5. Даниил Самсонов — 222,35
6. Иван Попов — 195,15
7. Степан Тартыгин — 166,30
8. Евгений Зенкин — 163,75
9. Кирилл Кельманов — 161,16
10. Иван Соболев — 160,09