Алиев лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при» России в Красноярске

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев лидирует после короткой программы на «Гран-при» России в Красноярске. Он получил 100,45 балла.

Победитель прошлогоднего финала Гран-при России Петр Гуменник идет лишь пятым. Он сорвал все прыжковые элементы.

Фигурное катание. Гран-при России, 3-й этап. Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев — 100,45 балла.

2. Александр Самарин — 93,92.

3. Федор Зонов — 80,38.

4. Илья Яблоков — 78,67.

5. Петр Гуменник — 70,41.

6. Егор Рухин — 68,72.