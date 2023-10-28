3-й этап Гран-при России «Красноярье»: короткая программа пар

Спортивные пары выступят с короткими программами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в субботу, 28 октября. Начало — 11:45 по московскому времени.

На лед выйдут чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ученики Тамары Москвиной Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, новоиспеченный дуэт Таисия Собинина и Денис Ходыкин и другие.

Выступления пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

Участники короткой программы спортивных пар на 3-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Виктория Васильева — Роман Запорожец

2. Майя Шегай — Игорь Шамшуров

3. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

5. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

6. Таисия Собинина — Денис Ходыкин

7. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции