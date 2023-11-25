Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция короткой программы женщин

Женщины выступят с короткими программами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в субботу, 25 ноября. Их прокаты продолжат первый соревновательный день в дворце спорта «Мегаспорт».

Начало — 14:45 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

На лед выйдут чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка Санкт-Петербурга Ксения Гущина, победительницы предыдущих этапов — Софья Муравьева и Ксения Синицына и другие.

Участники короткой программы женщин на 6-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Ангелина Палагина

2. Мария Парамонова

3. Екатерина Анисимова

4. Камилла Нелюбова

5. Софья Чаплыгина

6. Ксения Гущина

Вторая разминка

7. Дарья Третьякова

8. Виктория Нестерова

9. Камила Валиева

10. Вероника Яметова

11. Ксения Синицына

12. Софья Муравьева

Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве