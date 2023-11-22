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Сегодня, 17:30

Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве

6-й этап Гран-при России по фигурном катанию пройдет 25 и 26 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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6-й этап Гран-при России по фигурном катанию пройдет 25 и 26 ноября в Москве.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шестой этап Гран-при России по фигурному катанию в категории мастеров спорта пройдет в субботу и воскресенье, 25 и 26 ноября. На данном этапе будут представлены четыре дисциплины: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. В первый соревновательный день фигуристы представят короткие программы, во второй — произвольные.

Расписание соревнований

25 ноября, суббота

Мужчины, короткая программа — 13:00

Женщины, короткая программа — 14:45

Пары, короткая программа -17:00

Танцы на льду, ритм-танец — 18:15

26 ноября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа — 13:00

Женщины, произвольная программа — 15:00

Пары, произвольная программа — 17:00

Танцы на льду, произвольный танец — 18:30

Время начала соревнований — московское.

Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала, в телевизионном эфире будут представлены выборочные выступления. Также в прямом эффире следить за Гран-при России по фигурному катанию в Самаре можно на онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Гран-при России по фигурном катанию: даты и место проведения этапа в Москве

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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Гран-при России по фигурному катанию: даты и место проведения этапа в Москве

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