Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

27 октября, 09:28

Чайковская — о турнире в США: «На главных соревнованиях, где наш русский парень Малинин выступал, было всего 483 человека»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сравнила зрительский интерес на юниорском этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Красноярске с этапом международной серии «Гран-при» от ISU в США.

«Для спортсменов необходима публика. Они не могут играть в пустой зал. Нет отдачи, нет энергетического хода. Вот сидела публика, столько людей вчера было на юниорах, я была приятно этому удивлена. Не то что в США, на Skate America, когда на самых главных соревнованиях у парней, где был один из гениев нашего времени, наш русский парень Илья Малинин, было всего 483 человека! 483!

Не то что раньше, когда я прилетала на Skate America. Я довольно часто туда летала, так вот, нам, тренерам даже негде было сидеть. Помню, что нас сажали, бывало, на какие-то подставные стулья, потому что мест не было. Все продавали за полгода. А сейчас что? Пустые залы. И для фигуристов это страшное дело. Поймите, что они катаются для нас. Когда идет публика, на тебя это влияет, особенно для юниоров это огромная составляющая», — сказала Чайковская.

Фигурное катание
2
2
Читайте также
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коган — о призовых: «Несмотря на сложности, оставили все суммы. Для многих — это мотивация остаться в спорте»

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции
Новости
RSS RSS
Все новости