Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

27 октября, 12:00

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: участники соревнований

Одиночники, пары и танцоры выступят на 3-м этапе Гран-при России в Красноярске
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Третий этап «Гран-при России» по фигурному катанию в категории мастеров спорта состоится с 28 по 29 октября в Красноярске. В первый соревновательный день, 21 октября, фигуристы выступят с короткими программами, а во второй, 22 октября, — с произвольными.

В первый соревновательный день, 28 октября, фигуристы выступят с короткими программами, а во второй, 28 октября, — с произвольными.

В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Расписание участников 3-го этапа Гран-при России «Красноярье»:

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Анастасия Молчанова, Анна Фролова, Майя Хромых, Алиса Цветкова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова, Мария Агаева.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Максим Варакин, Петр Гуменник, Арсений Димитриев, Федор Зонов, Егор Рухин, Александр Самарин, Кирилл Сарновский, Данил Федосимов, Илья Яблоков.

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева — Денис Плешков, Виктория Васильева — Роман Запорожец, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Таисия Собинина — Денис Ходыкин, Майя Шегай — Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Александра Степанова — Иван Букин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Варвара Курносенко — Федор Варламов, Дарья Лунина — Андрей Акулов, Аннабель Морозов — Игорь Еременко, Полина Усова — Михаил Антонов, Ольга Федорова — Павел Драко, Екатерина Храбрых — Мирон Суслов, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова/ Иван Букин
0
Читайте также
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

Фигуристка Понтелеенко рассказала, как тренировала четверные прыжки после травмы
Новости
RSS RSS
Все новости