Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 15:00

1-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция произвольной программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

23 октября в ДС «Мегаспорт» продолжится первый этап «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». Женщины представят свои произвольные программы. Начало — 15:00.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

После короткой программы лидирует чемпионка России и Европы Камила Валиева (83,92), на втором месте Софья Акатьева (72,70), тройку замыкает Анастасия Зинина (70,19)

Порядок выступлений:
Первая разминка

1. Мария Гречихина

2. Маргарита Ковалева

3. Анастасия Молчанова

4. Карима Аскарова

5. Анастасия Хахыртдинова

6. Полина Свириденко

Вторая разминка

7. Валерия Шульская

8. София Захарова

9. Алина Горбачева

10. Анастасия Зинина

11. Софья Акатьева

12. Камила Валиева

Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке
Тутберидзе отказалась от общения с прессой: «За минуту не управитесь»
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристы Морозов и Нарижный рассказали, на что потратят полмиллиона рублей после победы на этапе «Гран-при России»

Авербух оценил выступления дуэта Морозовой и Кагановской на «Гран-при России»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости