Алиев сравнил уровень российских и международных «Гран-при»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал победный прокат на этапе «Гран-при России» в Москве и высказался об уровне мужского одиночного катания в стране и мире.

«Три квада — очень классно. Все хорошо, — сказал Алиев. — По первой половине проката доволен. Был настрой внутренней тишины. На доверии к себе все сложилось хорошим образом для меня. Что касается второй половины, расслабился, отпустил себя. Это привело к смазанным выездам на тройных прыжках. Но в целом я очень доволен. Я на верном пути. Мои тренеры держатся молодцами. Благодаря им я нахожусь в бодрости, свежести. Не назову это психологической работой. Они приводят тебя к жизни, где ты чувствуешь себя честным, добрым».

23-летний фигурист получил за произвольную 182,80 балла и 273,63 по сумму двух программ.

«У нас женское катание всегда на высоте. На этой неделе был этап международного «Гран-при». Там есть Илья Малинин, который взрывает. Но из всех я смотрел только его. А у нас я всех смотрю. У нас очень крутой уровень. Здорово, что парней поставили выступать последними. Раньше нас ставили вторыми. Но я отдаю себе отчет, что из всех топовых девушек тут выступали немногие. Возможно, из-за этого.

После тренировки думал, что буду благодарить то, где я выступаю. Если будет удачный прокат, то поцелую лед. Я это сделал. Жизнь покажет, на что потрачу призовые деньги. Мечты всегда есть, но они меняются. Главное работать и получать удовольствие», — добавил Алиев.