Россиянок просто не показали! Фантом-тренировка фигуристок перед короткой программой на ЧМ

Сделать выводы перед короткой программой непросто, но можно.

Перед стартом соревнований на чемпионате мира фигуристы два дня работали в тренировочном формате на так называемых сессиях практики. Именно на них вчера Трусова исполнила прокат с пятью четверными, а Щербакова, судя по фотографиям, чуть не пустила слезу из-за того, что у нее не получались прыжки. Впрочем, именно Анна — тот человек, который умеет собирать все элементы в нужный момент, так что не стоит делать далеко идущих выводов. Туктамышева в эти дни тоже была в порядке, тройной аксель у нее скорее получался, чем нет.

Сегодня тренировки впервые должен был начать показывать ISU — Международный союз конькобежцев. Получилось, мягко говоря, странно.

Трансляция тренировки на чемпионате мира по фигурному катанию прерывается когда не надо( pic.twitter.com/mh9fM1X8si — Lublineс93 (@Lublinec931) March 24, 2021

Трансляции открыты только для аккредитованных журналистов по паролю. Так что не сказать чтобы поток должен был обвалиться от бросивших читать рабочую почту офисных фанатов Туктамышевой и эстонки Эвы-Лотты Киибус. На пике трансляцию смотрели 34 человека. Тем не менее именно на Туктамышевой трансляция оборвалась, и на экране застыла женщина с ведром и то ли кайлом, то ли шваброй — в общем, неким новейшим шведским орудием, которое должно улучшать качество льда. Что Елизавета прыгнула, знает всего несколько человек в мире. Они говорят — триксель был удачный.

ISU быстро сориентировался и выложил ссылку на новую трансляцию. Но тут с ориентацией проблемы возникли у оператора. Для понимания: тренировка — это не просто покатушки в разные стороны. У каждого фигуриста есть один официальный прогон под музыку, очередь совпадает с порядком старта на соревнованиях. Когда катать свою программу начала Александра Трусова, оператор просто бросил ее показывать, а предпочел Кихиру, Мияхару и Теннелл. Это привело в замешательство даже американского журналиста Джеки Вонг.

«Трусова: я делаю прогон. Оператор: я лучше сконцентрируюсь на других фигуристках, делающих двойные, спасибо».

Trusova: I'm doing my runthrough

Cameraperson: I'm going to focus on all the other skaters doing warmup double jumps thxhttps://t.co/7NHMyRuyWJ#WorldFigure #Stockholm2021 — Jackie Wong (@rockerskating) March 24, 2021

Но, как справедливо заметил Вонг, затем явно поступила обратная связь, и человек с камерой смилостивился. Прокат Щербаковой он показал полностью. В целом все было чистенько: двойной аксель, тройной флип + тройной риттбергер (на соревнованиях Анна, скорее всего, будет прыгать просто флип) и тройной лутц + тройной риттбергер. По правилам в короткой программе разрешен лишь один каскад. Но дышала Аня после прогона все-таки заметно, открытым ртом, а по ходу проката делала остановки. Вполне возможно, нам придется снова увидеть историю преодоления, как на челябинском чемпионате России.

Что сделала Трусова — мы тоже не знаем. Было видно, как она о чем-то советуется с держащимся за бортик Евгением Плющенко. Касаться бортов, кстати, запрещено — но фигуристы нарушают это правило уже при выходе на лед, так что особого смысла в нем нет. Тем не менее тренеры стараются соблюдать дистанцию у бортов — это видно. Что касается Саши — по звуку можно предположить, что тройной аксель был неудачный. Даже показалось, что произошло падение. Но это все вилами по шведскому льду писано. Занятно, что на тренировках в «Ангелах Плющенко» Трусова также часто просит себя не снимать. Как говорится, совпадение? Как знать.

Стоит также отметить, что Рика Кихира и Брэди Теннелл свои программы исполнили почти идеально. У Кихиры также есть тройной аксель, так что она сейчас, пожалуй, фаворит короткой программы.

Решающая битва начнется совсем скоро, через несколько часов. Туктамышева выйдет на лед 28-й, в 16.32 по московскому времени, Трусова — в 17.18, Щербакова — в 17.24.