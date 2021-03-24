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Россиянок просто не показали! Фантом-тренировка фигуристок перед короткой программой на ЧМ

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 12:20
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Сделать выводы перед короткой программой непросто, но можно.
Александра Трусова, Анна Щербакова и&nbsp;Елизавета Туктамышева.Чемпионат мира по фигурному катанию-2021: путеводитель турнира

Перед стартом соревнований на чемпионате мира фигуристы два дня работали в тренировочном формате на так называемых сессиях практики. Именно на них вчера Трусова исполнила прокат с пятью четверными, а Щербакова, судя по фотографиям, чуть не пустила слезу из-за того, что у нее не получались прыжки. Впрочем, именно Анна — тот человек, который умеет собирать все элементы в нужный момент, так что не стоит делать далеко идущих выводов. Туктамышева в эти дни тоже была в порядке, тройной аксель у нее скорее получался, чем нет.

Сегодня тренировки впервые должен был начать показывать ISU — Международный союз конькобежцев. Получилось, мягко говоря, странно.

Трансляции открыты только для аккредитованных журналистов по паролю. Так что не сказать чтобы поток должен был обвалиться от бросивших читать рабочую почту офисных фанатов Туктамышевой и эстонки Эвы-Лотты Киибус. На пике трансляцию смотрели 34 человека. Тем не менее именно на Туктамышевой трансляция оборвалась, и на экране застыла женщина с ведром и то ли кайлом, то ли шваброй — в общем, неким новейшим шведским орудием, которое должно улучшать качество льда. Что Елизавета прыгнула, знает всего несколько человек в мире. Они говорят — триксель был удачный.

ISU быстро сориентировался и выложил ссылку на новую трансляцию. Но тут с ориентацией проблемы возникли у оператора. Для понимания: тренировка — это не просто покатушки в разные стороны. У каждого фигуриста есть один официальный прогон под музыку, очередь совпадает с порядком старта на соревнованиях. Когда катать свою программу начала Александра Трусова, оператор просто бросил ее показывать, а предпочел Кихиру, Мияхару и Теннелл. Это привело в замешательство даже американского журналиста Джеки Вонг.

«Трусова: я делаю прогон. Оператор: я лучше сконцентрируюсь на других фигуристках, делающих двойные, спасибо».

Анна Щербакова.Щербакова — Трусова: кто сильнее и кто должен выиграть. Мы все посчитали

Но, как справедливо заметил Вонг, затем явно поступила обратная связь, и человек с камерой смилостивился. Прокат Щербаковой он показал полностью. В целом все было чистенько: двойной аксель, тройной флип + тройной риттбергер (на соревнованиях Анна, скорее всего, будет прыгать просто флип) и тройной лутц + тройной риттбергер. По правилам в короткой программе разрешен лишь один каскад. Но дышала Аня после прогона все-таки заметно, открытым ртом, а по ходу проката делала остановки. Вполне возможно, нам придется снова увидеть историю преодоления, как на челябинском чемпионате России.

Что сделала Трусова — мы тоже не знаем. Было видно, как она о чем-то советуется с держащимся за бортик Евгением Плющенко. Касаться бортов, кстати, запрещено — но фигуристы нарушают это правило уже при выходе на лед, так что особого смысла в нем нет. Тем не менее тренеры стараются соблюдать дистанцию у бортов — это видно. Что касается Саши — по звуку можно предположить, что тройной аксель был неудачный. Даже показалось, что произошло падение. Но это все вилами по шведскому льду писано. Занятно, что на тренировках в «Ангелах Плющенко» Трусова также часто просит себя не снимать. Как говорится, совпадение? Как знать.

Стоит также отметить, что Рика Кихира и Брэди Теннелл свои программы исполнили почти идеально. У Кихиры также есть тройной аксель, так что она сейчас, пожалуй, фаворит короткой программы.

Решающая битва начнется совсем скоро, через несколько часов. Туктамышева выйдет на лед 28-й, в 16.32 по московскому времени, Трусова — в 17.18, Щербакова — в 17.24.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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