В главной интриге чемпионата все могут решить считаные баллы .

Чемпионат мира по фигурному катанию, по сути, уже стартовал. В Стокгольме прошли первые тренировки у женщин и пар и первые снятия из-за коронавируса. Нет смысла лукавить — главная интрига для российской аудитории заключена в женских соревнованиях, где выступят три россиянки (на деле русских гораздо больше) из трех разных тренерских штабов. Еще сильнее подчеркивается это противостояние антагонизмом Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе, при том что именно их подопечные, Александра Трусова и Анна Щербакова, являются главными фаворитами.

Фигурное катание — не биатлон, здесь менее вероятны сенсации. И уж точно здесь невозможны истории, как вечный аутсайдер выходит на пик формы перед чемпионатом мира, неожиданно стреляет без промаха в индивидуальной гонке и берет медаль. Хотя две последние олимпийские победы у женщин по-своему сенсационны, все равно для них нужно как минимум несколько месяцев артподготовки.

Именно поэтому мы вряд ли ждем большой борьбы за золото. Россиянкам может бросить вызов разве что Рика Кихира. У нее лишь один официальный старт в нынешнем сезоне — чемпионат Японии, на котором она наконец прыгнула четверной сальхов (+3,19), но не докрутила тройной аксель в произвольной программе (-0,18 при понижении базы). Аксель в короткой был крепким (+2,17). В сумме она набрала 234,24 балла.

Оставшаяся против ушедшей

Тем не менее мы, конечно, надеемся, что Кихира и остальные не вмешаются в борьбу трех россиянок либо сделают это неудачно, как на прошлом чемпионате мира. Поэтому все же сконцентрируемся на дуэли Щербаковой и Трусовой, которая идет в заочном формате целый сезон.

У каждой из них были свои аргументы на внутрироссийских соревнованиях. За Щербакову говорила гибкость тренерского штаба, который доработал программу после контрольных прокатов, так называемый плюс-старт, то есть умение выдать максимум в нужный момент, и статус главной взрослой одиночницы Тутберидзе, который, конечно, способствовал улучшению оценок. И, конечно, эпическая история преодоления на чемпионате России, которая не оставила равнодушным никого, включая саму Тутберидзе.

Этери Тутберидзе, Анна Щербакова и Даниил Глейхенгауз. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

За Трусову говорили ее техника, улучшения в компонентной части, которые признали даже в противоборствующем лагере, умение отрешиться от всего и работать (считаные интервью по ходу сезона в отличие от Щербаковой) и роль главной звезды на катке Плющенко. Отдельный домик, особый подход на льду — конечно, у Трусовой привилегированный подход по сравнению с другими фигуристами группы. Кажется, ей так куда комфортнее.

Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

У обеих были проблемы со здоровьем по ходу сезона, но сейчас, слава богу, все устаканилось. У обеих были свои темные пятна на Солнце — Трусова завалила «Гран-при», недобрав до 200 баллов, Щербакова до Кубка Первого канала шла на победной серии из трех турниров, но во многих прокатах были срывы — то на дорожке, то на вращении, то на каскаде. А пересекись на Кубке России Щербакова с Валиевой или Трусовой — побед могло и не быть. Впрочем, даже с учетом этого Аня не опускается ниже второго места 13 турниров подряд — с первенства России в феврале 2019 года.

Так как они будут бороться между собой, по сути лишь второй раз в сезоне (на Кубке Первого канала все-таки соревновались команды)? Мы предлагаем вам мысленно разделить надвое ваш экран и представить Щербакову и Трусову друг против друга. Сейчас мы пройдем вместе с ними два проката.

Короткая программа

В первый день Щербакова должна выиграть у Трусовой примерно 3,5 балла. Программа начинается у обеих с акселя. И удачный двойной Ани дает ей мизерное преимущество в 0,3 балла над средним результатом Саши — тройным или двойным прыжком. Но отметим, что ей стоит прыгать тройной — средняя оценка на нем с учетом всех ошибок выше, чем у нее же на удачном двойном. Как показали тренировки, бронзовая призерка чемпионата России готовится крутить именно три с половиной оборота. Если она его приземлит и докрутит, это уже даст ей преимущество даже над идеальнейшим акселем Ани.

Далее у обеих идет тройной флип, и здесь Анна может отыграться или упрочить преимущество. Во всяком случае, из-за постоянного восклицательного знака и проблем с ребром Саша отставала на нем разом на 1,3 балла.

Дорожки и вращения объединим в одну категорию. Интересно, что отдельные виды вращений у Трусовой в среднем получаются лучше, но и здесь преимущество Щербаковой очевидно и дает ей еще 1,5 балла.

Каскад. И вот здесь уже Трусова возвращается в игру. Несмотря на то что ее лутц + тулуп легче, чем лутц + риттбергер, она выполняет свои прыжки чище. Примерно на 1,6 балла.

Итого по технике у меня получилось 41,15 на 40,07. Интересно будет сравнить в среду.

Компоненты — вотчина Щербаковой. Конечно, у судейской бригады в Стокгольме будет свое мнение, но в России Анна выигрывала у Александры регулярно. Со средним счетом 37,48 на 34,97.

Произвольная программа

И вот второй день — решающий. Здесь, конечно, больше свободы в контенте, и угадать его не так просто. Те заявки, которые сдали Щербакова и Трусова в ISU, очень условны. Щербакова по идее должна прыгать не один, а хотя бы два четверных, Трусова может сделать заявленные три, а может и меньше, и больше. Опять же еще одна интрига — пойдет ли она на триксель (заявлен дупель).

Наконец, отдельная интрига — кто за кем будет стартовать. Повышается значимость короткой программы: кто будет выше в ней, будет знать результаты соперника и сможет подкорректировать контент. Возможно, гнаться за сложностью будет не нужно — как в передаче «Своя игра», сделать небольшую ставку в финале, чтобы соперник не догнал, и достаточно. Хотя, например, Трусова как раз любит кататься в начале разминок.

Можно примерно расчертить программы девушек на три трети. В первой обе делают те или иные четверные, все первые четыре элемента — прыжковые. Это, конечно, главные минута-полторы, на которых Трусовой нужно отыгрывать/выигрывать. Если исключить «Гран-при России», то после четырех элементов она должна ехать с 40 баллами техники, а Щербакова — примерно с 38. Но если брать чисто среднее, то Щербакова оторвется еще сильнее. Если Трусова пойдет по своим средним показателям, то есть допустим где-то, например, два падения, то с высокой вероятностью все будет кончено уже здесь. Либо понадобится завал от Щербаковой.

Но мы все-таки предлагаем исходить из нормальных прокатов, тогда Трусова за эти прыжки отыграет все, что проиграла до этого, и, по сути, борьба начнется с нуля в последние две с половиной минуты. В дорожках и вращениях Щербакова снова на два-три балла оторвется. Трусовой придется нагонять, и для этого нужны чистые лутц + риттбергер и каскад флип + ойлер + сальхов. Первый из них Щербакова в среднем прыгает лучше, но у Трусовой на чемпионате России была попытка за 14 баллов, до которых ее соперница ни разу не дотягивалась. Что касается второго, то там результат примерно одинаков.

Средняя техническая оценка Щербаковой — около 92,23, Трусовой — 88,21. Но если выкинуть «Гран-при» и посчитать три проката сезона, как у Щербаковой, то получится 95,01.

И дальше все будут решать компоненты. В России они, разумеется, выше у Щербаковой. То же самое актуально и для зарубежных стартов прошлого сезона. Если в России по итогам всех соревнований, за исключением Кубка Первого канала, разница составляла 5 баллов (75,27 на 70,22), то на последнем чемпионате Европы между двумя подопечными Тутберидзе было 3,8 балла. Возможно, расстояние сократится, но задел у Щербаковой будет. Возможные итоги выглядят следующим образом.

Анна Щербакова и Александра Трусова. Фото «СЭ»

Трусовой нужно изыскивать ресурсы для отыгрыша. Каким образом — покажут сами соревнования. Но судя по тренировкам, на которых Трусова пробует тройной аксель и пять четверных в произвольной, настроена она решительно. Выдержит ли натиск подопечная Тутберидзе?