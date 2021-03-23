Щербакова — Трусова: кто сильнее и кто должен выиграть. Мы все посчитали
Чемпионат мира по фигурному катанию, по сути, уже стартовал. В Стокгольме прошли первые тренировки у женщин и пар и первые снятия из-за коронавируса. Нет смысла лукавить — главная интрига для российской аудитории заключена в женских соревнованиях, где выступят три россиянки (на деле русских гораздо больше) из трех разных тренерских штабов. Еще сильнее подчеркивается это противостояние антагонизмом Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе, при том что именно их подопечные, Александра Трусова и Анна Щербакова, являются главными фаворитами.
Фигурное катание — не биатлон, здесь менее вероятны сенсации. И уж точно здесь невозможны истории, как вечный аутсайдер выходит на пик формы перед чемпионатом мира, неожиданно стреляет без промаха в индивидуальной гонке и берет медаль. Хотя две последние олимпийские победы у женщин по-своему сенсационны, все равно для них нужно как минимум несколько месяцев артподготовки.
Именно поэтому мы вряд ли ждем большой борьбы за золото. Россиянкам может бросить вызов разве что Рика Кихира. У нее лишь один официальный старт в нынешнем сезоне — чемпионат Японии, на котором она наконец прыгнула четверной сальхов (+3,19), но не докрутила тройной аксель в произвольной программе (-0,18 при понижении базы). Аксель в короткой был крепким (+2,17). В сумме она набрала 234,24 балла.
Оставшаяся против ушедшей
Тем не менее мы, конечно, надеемся, что Кихира и остальные не вмешаются в борьбу трех россиянок либо сделают это неудачно, как на прошлом чемпионате мира. Поэтому все же сконцентрируемся на дуэли Щербаковой и Трусовой, которая идет в заочном формате целый сезон.
У каждой из них были свои аргументы на внутрироссийских соревнованиях. За Щербакову говорила гибкость тренерского штаба, который доработал программу после контрольных прокатов, так называемый плюс-старт, то есть умение выдать максимум в нужный момент, и статус главной взрослой одиночницы Тутберидзе, который, конечно, способствовал улучшению оценок. И, конечно, эпическая история преодоления на чемпионате России, которая не оставила равнодушным никого, включая саму Тутберидзе.
За Трусову говорили ее техника, улучшения в компонентной части, которые признали даже в противоборствующем лагере, умение отрешиться от всего и работать (считаные интервью по ходу сезона в отличие от Щербаковой) и роль главной звезды на катке Плющенко. Отдельный домик, особый подход на льду — конечно, у Трусовой привилегированный подход по сравнению с другими фигуристами группы. Кажется, ей так куда комфортнее.
У обеих были проблемы со здоровьем по ходу сезона, но сейчас, слава богу, все устаканилось. У обеих были свои темные пятна на Солнце — Трусова завалила «Гран-при», недобрав до 200 баллов, Щербакова до Кубка Первого канала шла на победной серии из трех турниров, но во многих прокатах были срывы — то на дорожке, то на вращении, то на каскаде. А пересекись на Кубке России Щербакова с Валиевой или Трусовой — побед могло и не быть. Впрочем, даже с учетом этого Аня не опускается ниже второго места 13 турниров подряд — с первенства России в феврале 2019 года.
Так как они будут бороться между собой, по сути лишь второй раз в сезоне (на Кубке Первого канала все-таки соревновались команды)? Мы предлагаем вам мысленно разделить надвое ваш экран и представить Щербакову и Трусову друг против друга. Сейчас мы пройдем вместе с ними два проката.
Короткая программа
В первый день Щербакова должна выиграть у Трусовой примерно 3,5 балла. Программа начинается у обеих с акселя. И удачный двойной Ани дает ей мизерное преимущество в 0,3 балла над средним результатом Саши — тройным или двойным прыжком. Но отметим, что ей стоит прыгать тройной — средняя оценка на нем с учетом всех ошибок выше, чем у нее же на удачном двойном. Как показали тренировки, бронзовая призерка чемпионата России готовится крутить именно три с половиной оборота. Если она его приземлит и докрутит, это уже даст ей преимущество даже над идеальнейшим акселем Ани.
Далее у обеих идет тройной флип, и здесь Анна может отыграться или упрочить преимущество. Во всяком случае, из-за постоянного восклицательного знака и проблем с ребром Саша отставала на нем разом на 1,3 балла.
Дорожки и вращения объединим в одну категорию. Интересно, что отдельные виды вращений у Трусовой в среднем получаются лучше, но и здесь преимущество Щербаковой очевидно и дает ей еще 1,5 балла.
Каскад. И вот здесь уже Трусова возвращается в игру. Несмотря на то что ее лутц + тулуп легче, чем лутц + риттбергер, она выполняет свои прыжки чище. Примерно на 1,6 балла.
Итого по технике у меня получилось 41,15 на 40,07. Интересно будет сравнить в среду.
Компоненты — вотчина Щербаковой. Конечно, у судейской бригады в Стокгольме будет свое мнение, но в России Анна выигрывала у Александры регулярно. Со средним счетом 37,48 на 34,97.
Произвольная программа
И вот второй день — решающий. Здесь, конечно, больше свободы в контенте, и угадать его не так просто. Те заявки, которые сдали Щербакова и Трусова в ISU, очень условны. Щербакова по идее должна прыгать не один, а хотя бы два четверных, Трусова может сделать заявленные три, а может и меньше, и больше. Опять же еще одна интрига — пойдет ли она на триксель (заявлен дупель).
Наконец, отдельная интрига — кто за кем будет стартовать. Повышается значимость короткой программы: кто будет выше в ней, будет знать результаты соперника и сможет подкорректировать контент. Возможно, гнаться за сложностью будет не нужно — как в передаче «Своя игра», сделать небольшую ставку в финале, чтобы соперник не догнал, и достаточно. Хотя, например, Трусова как раз любит кататься в начале разминок.
Можно примерно расчертить программы девушек на три трети. В первой обе делают те или иные четверные, все первые четыре элемента — прыжковые. Это, конечно, главные минута-полторы, на которых Трусовой нужно отыгрывать/выигрывать. Если исключить «Гран-при России», то после четырех элементов она должна ехать с 40 баллами техники, а Щербакова — примерно с 38. Но если брать чисто среднее, то Щербакова оторвется еще сильнее. Если Трусова пойдет по своим средним показателям, то есть допустим где-то, например, два падения, то с высокой вероятностью все будет кончено уже здесь. Либо понадобится завал от Щербаковой.
Но мы все-таки предлагаем исходить из нормальных прокатов, тогда Трусова за эти прыжки отыграет все, что проиграла до этого, и, по сути, борьба начнется с нуля в последние две с половиной минуты. В дорожках и вращениях Щербакова снова на два-три балла оторвется. Трусовой придется нагонять, и для этого нужны чистые лутц + риттбергер и каскад флип + ойлер + сальхов. Первый из них Щербакова в среднем прыгает лучше, но у Трусовой на чемпионате России была попытка за 14 баллов, до которых ее соперница ни разу не дотягивалась. Что касается второго, то там результат примерно одинаков.
Средняя техническая оценка Щербаковой — около 92,23, Трусовой — 88,21. Но если выкинуть «Гран-при» и посчитать три проката сезона, как у Щербаковой, то получится 95,01.
И дальше все будут решать компоненты. В России они, разумеется, выше у Щербаковой. То же самое актуально и для зарубежных стартов прошлого сезона. Если в России по итогам всех соревнований, за исключением Кубка Первого канала, разница составляла 5 баллов (75,27 на 70,22), то на последнем чемпионате Европы между двумя подопечными Тутберидзе было 3,8 балла. Возможно, расстояние сократится, но задел у Щербаковой будет. Возможные итоги выглядят следующим образом.
Трусовой нужно изыскивать ресурсы для отыгрыша. Каким образом — покажут сами соревнования. Но судя по тренировкам, на которых Трусова пробует тройной аксель и пять четверных в произвольной, настроена она решительно. Выдержит ли натиск подопечная Тутберидзе?
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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