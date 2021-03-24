Что Тутберидзе и Плющенко говорят фигуристам после прокатов? Сравнили реакцию тренеров

Самые интересные фразы российских специалистов после выступлений своих учеников.

Сегодня в Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Эти соревнования станут первым большим международным стартом за последний год. Фаворитов турнира можно обсуждать бесконечно: битва Александры Трусовой и Анны Щербаковой, кто составит им конкуренцию... Но турнир будет и поединком тренеров. «СЭ» вспомнил самые яркие реакции специалистов на выступления своих спортсменов. Как шутит Этери Тутберидзе, как Евгений Плющенко сохраняет позитивный настрой, как радуется Алексей Мишин и как подводит итог Тамара Москвина.

Ты прямо не оставляешь нам возможности тебя похвалить

У Камилы Валиевой в прошлом году не было конкурентов на пятом этапе Кубка России. Но фигуристка все равно сумела удивить: она впервые включила в свою короткую программу тройной аксель, который исполнила с ошибкой. После такого мощного проката спортсменка выдала не менее сильное выступление в произвольной программе: начала Камила с каскада из четверного и двойного тулупов, затем прыгнула четверной сольно. После этого фигуристка прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель и тройной лутц, с которого неожиданно упала. После падения Валиева не допускала ошибок: она прыгнула каскад из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер, затем комбинацию из тройных лутца и тулупа.

Падение не повлияло на турнирные расклады, и даже со штрафным баллом оценки Камилы были очень высокими — 255 баллов по сумме за два проката. Однако Этери Тутберидзе после произвольной программы не стала хвалить спортсменку — она пожурила фигуристку за падение с тройного лутца.

— Этот элемент называется «зимняя забава». Ты прямо не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще, что это было? — спросила Тутберидзе у Валиевой после проката.

Видишь, как тебя публика встретила

Елизавете Туктамышевой тяжело далось выступление на чемпионате России. Накануне фигуристка переболела коронавирусом и к первенству страны не успела восстановиться после болезни. Тренер спортсменки, Алексей Мишин, даже допустил тот факт, что чемпионка мира и Европы может не выступить в произвольной программе.

Однако Елизавета все-таки вышла на лед. Ее прокат был далеко не идеальным: Туктамышева с ошибкой на приземлении прыгнула тройной аксель, затем упала с еще одного тройного акселя, который планировался в каскаде, далее сделала тройной лутц, тройной флип, каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, двойной риттбергер (который планировался в каскаде).

Тем не менее зрители тепло встретили спортсменку после выступления. Это отметил и тренер фигуристки, Алексей Мишин, который приободрил Туктамышеву после проката:

— Видишь, как тебя публика встретила. Не было бы выступления — не было бы такой встречи для тебя, — сказал Мишин, встречая Елизавету после проката.

Красиво каталась! Бам-барам, пу-пу-пу-ру-пу-ру-пу-пу!

А иногда тренеры не могут сдержать эмоций — так им нравится выступление их учеников. Вот и Евгений Плющенко выдал забавную речь после проката Александры Трусовой на этапе «Гран-при» в Москве. Фигуристка с падением исполнила короткую программу: упала с тройного акселя, — но сделала тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

Однако Плющенко больше впечатлило катание спортсменки. В kiss-and-cry Евгений выдал целую речь, в которой отметил, что фигуристка стала более артистичной. Он, разумеется, добавил, что над тройным акселем им еще нужно поработать. Но, видимо, скольжение и артистизм Трусовой настолько впечатлили его, что тренер выдал такой набор букв:

— Очень красиво каталась, очень красиво каталась. Эмоционально каталась, просто великолепно. Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Порадовала. Аксель — ничего, поработаем еще, еще не вечер, все впереди. Дожмем его. Очень красивые линии, позы красивые, шаги... Смотри, какой взгляд, фантастика. Это OK, другое дело.

(Через паузу.)

Ку-ку-ку, задумались судьи, конечно, как это вот так вот... Бам-барам-барым-барам-бумба. (После оценок пропел.) Пу-пу-пу-ру-пу-ру-пу-пу!

Майя может. Мы не обманули

Этери Тутберидзе очень обрадовалась прокату Майи Хромых в финале Кубка России. Фигуристка в произвольной программе прыгнула четвертой тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер + двойной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

Майя впервые смогла успешно приземлить четверные прыжки на соревнованиях — все ее предыдущие попытки были неудачными. На последнем турнире — Кубке первого канала — Хромых пыталась прыгнуть два четверных тулупа, но на первом сделала «бабочку», а с второго упала. И наконец-то ей удалось сделать квад, причем сразу два. Не скрывала радости и тренер фигуристки, Этери Георгиевна, отметив, что ее тренерский штаб не обманул — Майя может делать четверные прыжки.

— Майя может. Майя может. Мы же не обманули, — воскликнула Тутберидзе, встречая свою ученицу после проката.

Где улыбка?!

Фигуристка Софья Акатьева победила в финале Кубка России среди юниоров. Ученица Тутберидзе набрала по итогам двух программ 241,04 балла, в произвольной программе чисто исполнив тройной аксель, четверной тулуп в каскаде и сольный четверной тулуп. Казалось бы, все идеально, спортсменка заслужила похвалу в свой адрес. Но не тут-то было.

Этери Тутберидзе, встречая свою ученицу после выступления, нашла, к чему придраться. Между тренером и фигуристкой произошел забавный диалог, где обсуждалась... улыбка Софьи.

— Где улыбка опять? — с ходу спросила Этери Георгиевна.

— Я улыбалась, — сразу же бросила в ответ Акатьева.

— Сейчас будем искать на повторе. Надо лучше, рано из арабеска вышла... — подытожила Тутберидзе.

Что накатали — то и получили

В сезоне-2018/19 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский дебютировали на взрослом уровне. И пара сразу же отобралась на главные старты — чемпионаты Европы и мира. На европейском первенстве фигуристы завоевали бронзовую медаль. Однако дела на чемпионате мира пошли не так хорошо. В короткой программе пара допустила ошибку в тодесе, недокрутив элемент, и он был засчитан лишь по базовому уровню.

В итоге баллы были скромными — всего 69,99. Бойкова и Козловский стали лишь шестыми. Тренер пары, Тамара Москвина, сдержанно отреагировала на прокат своих учеников, отметив, однако, что баллы были по делу — все заслуженно.

— Что накатали — то и получили, — сказала Москвина в kiss-and-cry после объявления оценок.

Богиня!

Не секрет, что Туктамышева является одной из самых любимых учениц Алексея Мишина. Тренер заметил фигуристку еще в возрасте десяти лет и пригласил в Петербург на стажировку. Спустя пять лет Елизавета вместе с семьей окончательно перебралась в Санкт-Петербург. Сейчас спортсменке уже 24, и она продолжает выступать на высочайшем уровне и отбираться на важные старты.

В финале «Гран-при» в 2018 году Туктамышева показала мощное выступление — в произвольной программе фигуристка ошиблась на выезде с тройного акселя, но не упала и сделала элемент на небольшой минус. Остальные прыжки были выполнены на плюсы: впервые в карьере Елизавета откатала программу с восемью тройными прыжками.

Алексей Мишин тогда озвучил общее мнение — назвал свою ученицу богиней. Это прозвище до сих пор активно используют люди в мире фигурного катания — наряду с «императрицей».

— Богиня! Богиня! — воскликнул Мишин после произвольной программы Туктамышевой.

Мороженое хочешь?

Иногда у фигуристов бывают плохие дни. Так можно описать выступление Трусовой на этапе «Гран-при» в Москве: Александра упала с четверных сальхова, лутца и тулупа, а также с тройного лутца, но исполнила двойной аксель + тройной тулуп, четверной тулуп + тройной сальхов через ойлер с ошибкой, тройной флип + тройной тулуп.

В итоге шесть штрафных баллов, четыре падения, куча недокрутов... Трусова впервые во взрослой карьере не попала в призеры, показав один из худших прокатов в своей жизни. Однако ее тренер, Евгений Плющенко, не стал нагнетать обстановку, обсуждая многочисленные ошибки Александры в ожидании оценок в kiss-and-cry. Наоборот, двукратный олимпийский чемпион попытался разрядить атмосферу, предложив своей ученице мороженое.

— Мороженое не хочешь? Сейчас можно уже, — с улыбкой сказал Плющенко.

— Не люблю я мороженое, — ответила Трусова. Тоже с улыбкой.

Ну ты даешь

Елизавета Туктамышева выдала ярчайший прокат короткой программы на I этапе Кубка Санкт-Петербурга. Cолидный контент — тройной аксель, каскад тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц. Стильное черное платье, дополненное чокером, мощный вокал Florence and the Machine в композиции Drumming Song в качестве музыкального сопровождения.

Это был дебют программы в таком виде — на контрольных прокатах Елизавета каталась в другом образе и под композицию Oblivion Астора Пьяццолы. И премьера получилась по-настоящему яркой, а вишенкой на торте стали высокие баллы — Туктамышева набрала 80,60 за свое выступление. Не скрывал восторга и тренер спортсменки, который выразил восхищение прокатом Елизаветы.

— Ну ты даешь! — воскликнул Алексей Мишин.