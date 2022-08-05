«Кто-то пытался нас отравить». Как в Канаде пытались помочь американцам обыграть советских фигуристов

Скандальная история выступления выдающихся танцоров из СССР на чемпионате мира 1972 года.

Фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков были выдающимися танцорами на льду, звездами советского спорта и триумфаторами. Их обожали и на них равнялись. И, конечно, их боялись конкуренты.

Людмила Пахомова и Александр Горшков. из личного архива Сергея Шмитько

Революционеры в танцах на льду

Выступать вместе Пахомова и Горшков стали с 1967 года. При этом Людмила уже была чемпионкой СССР, а Александр даже не получил звания мастера спорта. У партнера имелся лишь первый разряд, поэтому в этот тандем никто особо не верил. Но Александр так хотел соответствовать уровню Людмилы, что стал много работать. И это принесло свои плоды. Ключевую роль сыграла и молодой тренер Елена Чайковская.

Пахомова и Горшков стали шестикратными чемпионами мира и Европы, что так и не удалось повторить никому в танцах на льду. За это достижение их даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Также этот советский дуэт является первыми в истории танцев олимпийскими чемпионами. Впервые эта дисциплина появилась на Играх в австрийском Инсбруке, где наш дуэт, которые выиграл к тому моменту все, что можно, взял еще и важнейшую награду в карьере каждого спортсмена.

Пахомова и Горшков были парой не только на льду, но и в жизни. Александр практически сразу же влюбился в свою партнершу и спустя некоторое время сделал ей предложение. Мила, как ее звали близкие люди, ответила согласием, но расписаться предложила только после того, как они станут чемпионами мира. В 1970 году советский дуэт впервые победил на мировом первенстве, а затем уже молодые сыграли свадьбу. Торжество состоялось в «Метрополе» — одном из самых популярных ресторанов Москвы того времени. Так и шли они рука об руку, медаль за медалью вместе.

Людмила Пахомова, тренер Елена Чайковская и Александр Горшков. из архива Елены Чайковской

Нехорошая история

Однако не все в их карьере было гладко. Однажды с ними произошла нехорошая история, которая до сих пор не прояснилась до конца.

На чемпионат мира-1972 в Калгари Пахомова и Горшков приехали в статусе двукратных чемпионов мира и Европы. Они были главными фаворитами турнира и уже успели выиграть короткий танец. Между выступлениями был день отдыха. После прогулки по городу фигуристы отправились в общую столовую в гостинице, где жили все участники ЧМ. При этом выбрали Людмила и Александр разные блюда, а Пахомова и поела еще совсем немного. Уже вечером в номере они практически одновременно почувствовали себя плохо. Отравление! И это накануне важнейшего проката.

Тренерский штаб экстренно вызвал врача, который диагностировал у обоих супругов колоссальные проблемы пищеварительной системы. Спортсмены были истощены. Не спали они всю ночь, периодически подскакивала температура. Как признавались сами фигуристы, на утренней тренировке ноги у них были просто ватные, постоянно появлялась одышка. Однако их не остановило даже это. Они триумфально взяли очередное золото ЧМ.

Тренеры и фигуристы в случившемся подозревали своих конкурентов. И здесь стоит обратить внимание на тех, кто мог получить выгоду в том случае, если бы Пахомова и Горшков не смогли бы выйти на лед. Второе место на том турнире занял дуэт из ФРГ — Ангелика и Эрих Бук, но они только что обыграли извечных соперников из СССР на чемпионате Европы и вряд ли пошли бы на неспортивные манипуляции. А вот мотивация у бронзовых призеров — американцев Джуди Швомайер и Джемса Сладки — была намного серьезнее. Они тоже являлись супругами и выступали в любителях свой последний сезон. При этом Сладки был этническим чехом и уговорил свою партнершу поставить чешский танец сразу после событий в Праге 1968 года. Впрочем, все это домыслы. И официально виновных в отравлении так и не нашли.

«Этот чемпионат я не забуду никогда. До сих пор помню каждый свой шаг, насколько тяжело он мне дался. Есть предположение, что кто-то из конкурентов пытался нас отравить. На эту мысль подталкивает тот факт, что мы с Милой ели разные блюда. Но, как говорится, не пойман — не вор. Да и доказательств у нас никаких не было. Находились мы вдвоем за пустым столом, никто к нам не подсаживался», — признавался в интервью Горшков.

Однако это история будет не самой страшной в жизни фигуристов. Позже у них будут опасные повреждения: у Горшкова лопнет ветка легочной артерии, и одно легкое заполнится кровью. В результате он перенесет операцию, но восстановится перед Олимпиадой. А после завершения карьеры случится самое страшное — Пахомовой поставят диагноз «рак лимфатической системы», который окажется сильнее великой спортсменки.