Пока россиянки с четверными пролетают мимо чемпионата мира, туда едут девочки с двойными

Желание ISU развивать фигурное катание по всей планете превращает главный турнир планеты в фарс

В этом сезоне будет всего один крупный международный турнир — чемпионат мира. И, несмотря на то, что до старта соревнований в Швеции еще несколько месяцев, в большинстве стран уже сейчас проходит на них отбор. Так, на днях в Казахстане завершился чемпионат страны. За ним обычно следят считанные единицы, но на ЧМ в Стокгольме будет сразу три представительницы Казахстана. Столько же, сколько и у России. И пока многие крутые россиянки будут смотреть за женским одиночным на ЧМ дома, потрясающие казахстанские фигуристки с контентом уровня семилетних детей будут покорять мир. Как же так вышло?

Три квоты для Казахстана выиграла Турсынбаева на ЧМ-2019

По правилам, Международный союз конькобежцев (ISU) определяет количество квот на каждую страну перед крупными стартами в зависимости от выступления фигуристов из этой страны на прошлом турнире. Так, для того чтобы выиграть три квоты, нужно, чтобы два лучших фигуриста заняли суммарно места с суммой не больше 13. То есть, например, шестое и седьмое либо первое и 12-е. Чтобы выиграть вторую квоту, нужно занять место выше 20-го.

У России в последнее время с этим проблем нет, а вот в нулевые битва за квоты у девушек была очень напряженная. Даже на чемпионатах Европы долгое время в женском одиночном у нас был всего один представитель. Ситуация кардинально изменилась после смены поколений в сборной и прихода девушек Этери Тутберидзе.

При этом в правилах отбора ISU есть нюанс. Если у страны на прошлом старте была всего одна квота, то на следующий турнир есть шанс привезти уже сразу три участника. Для этого единственный спортсмен должен залететь в тройку призеров.

Подобные истории случаются крайне редко, но с Казахстаном так и произошло. Элизабет Турсынбаева на ЧМ-2019 в японской Сайтаме была единственным представителем своей страны, но в произвольной удачно прыгнула четверной (причем первой в истории среди взрослых) и заняла второе место. В результате Турсынбаева неожиданно для всех выиграла три квоты на следующий ЧМ для Казахстана.

Кроме Турсынбаевой у Казахстана была всего одна фигуристка — и та травмирована

К такому повороту федерация фигурного катания Казахстана была не особо готова. Потому что сразу же после феерического успеха сама Турсынбаева серьезно травмировалась и пропустила прошлый сезон практически полностью. А кого еще им отправлять?

У наших соседей этот вид спорта не особо развивают, и обе звезды последних лет — Турсынбаева и призер Олимпиады Денис Тен — это скорее результат работы российских тренеров. И Элизабет, и Денис (до своей трагической гибели) большую часть своей жизни провели в Москве, США и Канаде, приезжая в Казахстан только к родственникам или по делам. Тренировались они с ранних лет за рубежом, потому что в родной стране подходящих условий не было.

Единственная кроме Турсынбаевой фигуристка из Казахстана, которая появлялась на серьезных международных стартах, — это Айза Мамбекова. Благодаря успехам Турсынбаевой она ездила по второй квоте Казахстана даже на Олимпиаду. Мамбекова от и до продукт казахстанской школы, но, чтобы вы понимали ее уровень, лучший результат Айзы — это 123,12 балла. Не за произвольную. Это — за сумму двух программ. Но и Мамбекова поехать на ЧМ не могла: у нее проблемы со здоровьем и дальнейшая карьера под вопросом. А остальные фигуристки в стране еще хуже, чем Мамбекова. Причем в разы.

Поэтому отправлять Казахстану физически некого. Тем более у ISU есть регулятор, который позволяет отсеять откровенно слабых спортсменок. На крупные старты союз устанавливает технический минимум — сумму баллов, которую нужно набрать на одном из международных стартов сезона.

Отмена ЧМ-2020 и стартов этого сезона вынудила ISU разрешить ехать на ЧМ всем подряд

Поэтому если бы ЧМ-2020 состоялся, как и положено, в марте прошлого года в Канаде, то три квоты Казахстана просто бы испарились, будто бы их и не было. Но пандемия развернула всю эту ситуацию в полный фарс. ISU решил поступить справедливо и выдать на ЧМ-2021 ровно то же количество квот, которое должно было быть в 2020-м. При этом, что важно для Казахстана, будут допускаться спортсменки, не набравшие технический минимум по ходу сезона.

В ISU понимают, что международных стартов в этом году было раз два и обчелся — выступать было негде. В прошлом сезоне многие не стартовали вообще, поэтому союз пошел спортсменам на встречу. Правда, норма по допуску фигуристов на ЧМ-2021 еще обсуждается, и окончательного решения еще не приняли. Но предварительно допускаться будет кто угодно по решению национальной федерации.

И теперь представьте. Турсынбаева и Мамбекова до сих пор не восстановились. Необходимости набирать техминимум нет. А значит, поехать на ЧМ может совершенно кто угодно — для этого достаточно иметь паспорт Казахстана и занять призовое место на чемпионате страны. Предвосхищая ваши вопросы: в последний момент сменить гражданство не вариант — ISU требует пройти карантин сроком до двух лет.

Пока в Казахстане прыгают двойные, нашим девушкам не хватает квот

Каким-то чудом на чемпионат Казахстана-2021 заявилось рекордное количество участниц — 16 человек бились за самые простые путевки на ЧМ в истории. У чемпионки Марии Гречаной за счет крайне лояльного судейства даже не такая смешная общая сумма баллов — 151,34. Но гораздо интереснее и нагляднее посмотреть на протоколы и контент фигуристок. Гречаная действительно выделяется среди остальных участниц — она владеет двумя тройными прыжками! У нее неплохо получился тройной тулуп как сольно, так и в каскаде с двойным тулупом, и даже тройной риттбергер! Была попытка сделать тройной сальхов — но этот сверхсложный элемент у спортсменки пока только в работе.

Другие фигуристки пока что тройные осваивают и делают ставку на двойные. И если Анастасия Лобанова ограничилась тройным тулупом, то вот Ажар Жумаханова рискнула и зашла на тройной флип! Правда, неудачно — падение, недокрут с понижением до двойного. К сожалению, над техникой им нужно еще работать, даже двойные прыжки пока идут с ошибками. Зато по компонентам фигуристки уже сейчас достойны представлять страну на ЧМ. По крайней мере, по версии казахстанских судей.

При всем уважении к мастерам из Казахстана, у нас ровно один вопрос к ISU: почему под флагом борьбы за развитие фигурного катания во всем мире на важнейший предолимпийский ЧМ поедут девушки с двойными прыжками, а сильнейшие россиянки останутся дома? Три квоты — это максимум, который может предложить ISU, и нам его давно не хватает. Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева — крутые фигуристки с ультра-си, но ЧМ как минимум одна из них точно пропустит. И пусть в этом году из-за травм конкуренция за место на главных стартах выглядит не так огненно, как в предыдущие годы, в следующем она только усугубится. Планирует вернуться Евгения Медведева, во взрослые перейдут Камила Валиева и Дарья Усачева. До сих пор официально не завершила карьеру Алина Загитова, плюс кто-то из теневых фаворитов вроде Анастасии Гуляковой может внезапно выстрелить.

Три квоты на такое огромное количество талантов — это настоящее преступление. Фигурное катание — это личный вид спорта, и квоты по-хорошему должны выигрывать сами спортсмены, а не делегироваться странами. В теннисе, к примеру, на турниры серии «Большого шлема» могут поехать хоть 10 представителей одной страны, если они наберут достаточный рейтинг. ISU же достаточно выделить несколько дополнительных квот для победителя прошлого года, чемпиона ЮЧМ и лидера мирового зачета. Ведь наверняка для развития фигурного катания участие Туктамышевой на ЧМ и ее попытка исполнить четверной важнее, чем работа Жумахановой над тройным флипом.