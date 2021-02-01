Чемпионат мира все-таки состоится, но сборная России на него не поедет. Как так?

Санкции ВАДА и коронавирус сделают турнир в Стокгольме особенным.

Международный союз конькобежцев (ISU) после череды отмен своих соревнований решил все-таки оставить в календаре главный турнир в фигурном катании — чемпионат мира (22 — 28 марта), тем самым сохранив сезон. Пока что стопроцентной гарантии проведения турнира в установленном месте и в предполагаемые даты нет, но вероятность отмены или даже переноса теперь минимальна.

При этом коронавирусные реалии серьезно скажутся на формате проведения турнира и составе участников. А для сборной России ЧМ в Стокгольме станет первым турниром под эгидой ISU, где будет запрещена национальная символика.

У ISU не было планов по отмене ЧМ

На самом деле в вопросе сохранения чемпионата мира у экспертов изначально были позитивные прогнозы. Все-таки турнир в Швеции имеет стратегическое значение для спорта, потому что полная потеря предолимпийского сезона и пауза в крупных стартах почти на два года поставили бы крест на развитии фигурного катания в десятилетней перспективе. Кроме того, неясно было и как распределять квоты на Олимпиаду. Не по результатам же чемпионата в Японии 2019 года отправлять на Игры 2022?

Окончательно сомнения развеялись после того, как ISU начал проводить крупные международные старты в смежных видах спорта. Стартовал Кубок мира по шорт-треку, в Нидерландах две недели назад прошел чемпионат Европы по классическим конькам. Фанатам фигурного катания может быть обидно и не до конца понятно, что мешало тогда ISU провести ЧЕ и по фигурке, но, с другой стороны, уровень конкуренции на европейском уровне в последние годы оставляет желать лучшего, так что жалеть о чемпионате Европы не стоит.

Но вот отмена ЧМ в реалиях, когда та же самая организация проводит для другого вида этапы Кубка мира, была бы уже неприемлема. Аргументы ISU об убыточности стартов с ограничениями, сложностях в авиасообщении и национальных запретах больше не работали. Тем более в этот раз и принимающая сторона была за сохранение соревнований. Шведы несколько раз подтверждали Международному союзу конькобежцев, что у них все идет по плану и внутренние санитарные запреты не повлияют на проведение соревнований.

Соревнованиям может помешать карантин для участников

Правда, до сих пор нет точной информации по двум важным нюансам — возможности допуска зрителей и карантине для спортсменов. Вопрос билетной программы очень интересен оргкомитету, потому что, как правило, это основная статья доходов. Прибыль с реализации телевизионных прав на вещание практически полностью забирает себе ISU, поэтому для финансовой целесообразности проведения соревнований зрители необходимы. Пока что позитива в этом вопросе нет, и все склоняется к формату «пузыря» по американским стандартам, но определенные шансы на небольшую квоту болельщиков остаются. Правда ISU в любом случае придется ужиматься по финансам и поделиться доходами с телеправ со шведами.

Момент с возможным карантином для выступающих будет решающим в вопросе количества спортсменов и стран, которые примут участие в самом необычном ЧМ за всю историю фигурного катания. В настоящее время правительство Швеции ограничивает въезд только для путешественников из Дании и Великобритании. Остальным туристам пока что даже не требуется обязательно сдавать тест на ковид, не то что уходить на двухнедельную самоизоляцию. Только вот ситуация в Европе меняется стремительно. Прогнозы делать сложно, но оргкомитет ЧМ постарается даже в случае ужесточения ограничений выбить послабления для участников чемпионата. Прецеденты уже были, в том числе и на турнирах в Швеции. Скорее всего, в плане борьбы с вирусом ограничатся регулярным тестированием участников и форматом «пузыря». Масочный режим предположительно обязаны будут соблюдать все, кто не выходит на лед.

Если карантин спортсменам проходить все-таки придется, то ЧМ может скатиться в фарс. Во-первых, не каждая сборная может себе позволить обеспечить проживание в течение двух недель в Швеции своих спортсменов, тренеров и персонала. Тем более многие фигуристы ездят на соревнования и вовсе за свой счет. Во-вторых, как устроить тренировочный процесс во время карантина, равные и комфортные условия для спортсменов? Сразу же вспоминаются скандалы с Australian Open, где теннисисты находились в крайне стесненных условиях. При этом звездам сделали послабления. В фигурном катании разрыв между богатыми и бедными еще ощутимее, чем в теннисе, и подобная сегрегация может только усугубить проблему. Скорее всего, огромная часть стран просто откажется от поездки на ЧМ.

Пападакис с Сизероном пропустят ЧМ

Отказы будут в любом случае. ISU слишком долго тянул с принятием решения и не давал до конца января никаких позитивных новостей для национальных федераций, чтобы они верили в реальность сохранения сезона и проведения чемпионата мира. Некоторые страны переместили фокус на внутренние старты, и у них проблем с подготовкой к турниру не будет. Это Россия, Япония, США, Италия, отчасти Франция. Но есть важные для фигурного катания страны, где не было вообще ни одного полноценного старта. Прежде всего это Канада, где отменили даже национальный чемпионат и ввели чуть ли не самые драконовские меры по противодействию коронавирусу.

Многие катки в Канаде до сих пор не открыты, а спортсмены из других стран, которые тренируются в Монреале или Торонто, не могут работать со своими тренерами очно. Уже заявили о пропуске ЧМ из-за проблем в подготовке лучшие танцоры в мире (хорошо, одни из) Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, но есть ощущение, что это не последняя громкая потеря. Та же сборная Канады вполне может пропустить турнир в Швеции полным составом, особенно с учетом резкого падения общего уровня команды.

Россияне будут без национальной символики

Россияне на недостаток соревновательного опыта жаловаться точно не могут — вместо того же чемпионата Европы скоро пройдет Кубок Первого канала, вместо финала «Гран-при» — финал Кубка России. Но при этом именно статус российской сборной вызывает больше всего вопросов. Дело в том, что согласно решению спортивного арбитражного суда (CAS) в течение двух лет российские спортсмены не могут выступать с национальной символикой на крупнейших международных турнирах. И чемпионат мира по фигурному катанию входит в эти ограничения, так что официально сборная России на ЧМ не выступит. Впервые в истории.

Раньше фигуристов выступят на ЧМ конькобежцы, и формат их сборной ISU уже утвердил. В Нидерландах они стартуют под эгидой Союза конькобежцев России, а команда будет называться RSU. Утвердили и форму — это шахматные вариации с цветами национального флага, а также эмблема СКР на груди. Флаг СКР и герб заменят национальные символы России, про гимн пока что информации не было.

Скорее всего, нечто похожее ждет и фигуристов. РИА «Новости» писало, что прорабатывается вариант команды под названием Figure Skating Russia (FSR), а в качестве флага будет символика ФФККР. Учитывая тот факт, что сами выступления показывают в специальных тематических костюмах, «санкционный» статус россиян будет заметен разве что на церемонии награждения. Впрочем, главное, чтобы она в принципе состоялась и наши спортсмены приняли в ней участие. Все остальное — уже детали.