Российский пьедестал на чемпионате мира реален. Такого в истории нашей страны еще не было

Для этого Елизавете Туктамышевой нужно возвращаться в тройку впервые с 2015 года — многое будет зависеть от ее оценки за компоненты.

Чемпионат мира в Стокгольме начнется 24 марта с самого интересного — в 12 по московскому времени короткие программы покажут одиночницы. Пока же спортсмены сборной России в эти дни заезжают на базу в Новогорск — там традиционно проходят сборы перед крупными стартами или началом сезона. А уже оттуда все отправятся в Швецию.

Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева владеют элементами ультра-си, так что даже с точки зрения технической оснащенности оправдано, что именно они едут на чемпионат мира. Аня и Саша точно претендуют как минимум на пьедестал, а как максимум обе будут бороться за золото. Лиза уже выигрывала в 2015-м, но тогда фигуристка ехала первым номером, а сейчас — только третьим. Но если кого-то и можно считать темной лошадкой на этом турнире, так это ее.

План-минимум — две медали

Россияне не так часто (в сравнении с другими странами) становились призерами чемпионатов мира среди одиночниц, но зато несколько раз в тройке было сразу две фигуристки из нашей страны. А вот всего пьедестала пока что не было. Такое могло впервые произойти в прошлом году, когда Трусова, Щербакова и Алена Косторная были в лидерах весь сезон. Но и в этом году теоретически может быть та же ситуация.

Кажется, не стоит сильно пояснять, почему Саша и Аня находятся среди фаворитов чемпионата мира. Международных соревнований, конечно, толком и не было, но в России турниров было достаточно. И если считать только тех, кто проходит по возрасту на взрослые старты, Щербакова и Трусова выступали лучше всех. Есть только два неприятных момента — у Ани была пневмония, и было достаточно тревожно наблюдать за ней на чемпионате России и Кубке Первого канала. А у Саши — травма ноги, которую она усугубила на этапе «Гран-при» в Москве. Пришлось отказаться от тройного акселя: прыжок и так особо не получался на соревнованиях, а тут вообще исчезли даже попытки исполнения прыжка. Вместе, кстати, с четверным тулупом и сальховом.

Правда, тулуп вернулся уже к Кубку Первого канала, а аксель прорезался на разминке юбилея Алексея Мишина, где Саша катала короткую программу. Это хороший знак в плане здоровья, но только знак: до конца мы не знаем, как обстоят дела со здоровьем фигуристки. Но без поправок на физическое состояние можно с уверенностью говорить, что Трусова и Щербакова за медаль поборются.

К фаворитам можно причислить и японку Рику Кихиру — в этом сезоне она успешно сделала четверной сальхов и триксель в произвольной программе. У нее в принципе хорошие прыжки и вращения, и по компонентам фигуристка не уступает тем же Саше и Ане. Только ей ставят меньше — это факт: даже на чемпионате мира в Японии два года назад Рика осталась четвертой. Без ошибок тогда не обошлось, но домашний фактор мог сыграть свою роль.

Возвращение Туктамышевой на подиум реально

Дальше — интереснее. Японки Сатоко Мияхара и Каори Сакамото и американки Брэди Теннелл могут быть выше Лизы Туктамышевой. Ни у одной из них нет элементов ультра-си, но они легко будут выше россиянки — судьи оценивают их выше и дают большие компоненты и надбавки за элементы. И здесь есть один важный момент — вторая оценка Туктамышевой на внутренних стартах в этом году выросла. Реальное положение дел и баллы, конечно, не всегда отражают друг друга — Лиза никогда не была супернекомпонентной. В межсезонье она хорошенько поработала над вращениями, улучшила растяжку и вернула бильман. Катить она тоже стала лучше, как и поставила достаточно интересные программы — вопрос только в том, оценят ли это международные судьи. Потому что от этого зависит очень многое.

Прокаты, близкие к идеальному, у Туктамышевой были на командном чемпионате мира-2019. Контент, правда, был слабее — акселей было всего два вместо трех, в короткой не было каскада лутц + тулуп и флипа. Для произвольной Лиза активно тренирует двойной аксель + ойлер + тройной сальхов — возможно, это будет анонсированным Профессором усложнением контента. Тогда прыжковый набор Лизы будет вполне сбалансированным. Осталось только выполнить все это, и тогда фигуристка должна обходить соперниц без ультра-си даже при неравноценных оценках за компоненты.

Обойти Рику будет сложнее — японцы очень хотели бы медаль для своего лидера. Единственное, что может остановить Кихиру, — это ее нестабильность. Здесь можно вспомнить опять-таки ее позапрошлый сезон, когда она выиграла финал «Гран-при», а на чемпионате мира не попала в тройку. А после этого еще и развалила программу на командном чемпионате мира, проиграв в том числе и Туктамышевой.

Сама Лиза же в этом году выиграла российский этап «Гран-при», на котором, конечно, не было самых сильных иностранных спортсменов, но были Алена Косторная и Саша Трусова, которых фигуристка обыграла. Это был международный старт, хоть и неполноценный, но Лизе в плане авторитета и компонентов он может сыграть на руку. И тогда гипотетическая российская тройка может стать реальной, но для этого должно сойтись как минимум два фактора — блестящие прокаты всех наших спортсменок и выступления похуже у конкуренток. Желать неудач никому не хочется (и мы не будем это делать), а вот надеяться на три медали все-таки можно. Но осторожно.